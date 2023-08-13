المؤشرات الاولية لتنسيق المرحلة الثانية 2024 لطلاب الثانوية والكليات المتاحة موقع بوابة الحكومة المصرية

بدأت تتزايد عمليات البحث للتعرف على المؤشرات الخاصة بتسيق المرحلة الثانية الكليات المتاحة كما انه يتم تحديد التنسيق خلال العام نيابة عن نسبة النجاح وقد جاءت نسبة النجاح هذا العام متوسطة وان كافة المجاميع تنحصر ما بين الحد الادنى للقبول بالمرحلة الثانية كما انه تم الاعلان عن تواجد ما يكثر عن 1000 كلية الان ومن خلال مقالنا سنتعرف على المؤشرات الاولية لتنسيق المرحلة الثانية 2024.

المؤشرات الاولية لتنسيق المرحلة الثانية 2024

فقد جاءت المرحلة الاولى من التنسيق وكانت تضم كافة الكليات العليا وهي كليات الطب بانواعها وكليات الهندسة بانواعها، وكليات الالسن وسياسة واقتصاد وغيرها من كليات القمة والتي تحصل على اعلي المجاميع فيتم الان البحث من قبل طلاب المرحلة الثانية عن الكليات المتاحة والمتبقية للمرحلة الثانية، وتم الاعلان عن الحد الأدنى لتنسيق القبول في المرحلة الثانية للشعبة العلمية 246 درجة اما للشعبة الأدبية 238 درجة.

الاماكن الخالية في تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2024/2023

يوجد عدد من الكليات التي يتاح بها اماكن لللقبول خلال العام ويتم الترشيح من خلال المرحلة الثانية وهي.

طب بيطري.

كيلة علوم

ايضًا كلية تمريض.

كلية زراعة.

كلية الإعلام.

باقي الكليات النظرية.

الكليات المتاحة للمرحلة الثانية لشعبة علمي رياضة

يوجد بعض من الاماكن التي يتاح بها اماكن في الشعبة العلمية وهي.

كليات الهندسة.

حاسبات ومعلومات.

الذكاء الاصطناعي.

التخطيط العمراني.

الجامعات التكنولوجية.

كلية فنون جميلة و عمارة.

فنون تطبيقية.

الكليات المتاحة للمرحلة الثانية أدبي