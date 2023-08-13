تردد قناة SSC1 HD الرياضية السعودية الناقلة لمباراة النصر والإتفاق بالدوري السعودي

يبحث الآلاف من عشاق الساحرة المستديرة في المملكة العربية السعودية، وخاصة من مشجعي النصر والإتفاق عن تردد قناة SSC1 HD الرياضية السعودية الناقلة لمباراة النصر والإتفاق في الدوري السعودي روشن، والتي ستقام غدًا الإثنين الموافق 14 أغسطس 2023 وخلال السطور التالية نستعرض معكم كيفية ضبط تردد القناة الرياضية علي جهازك لمشاهدة مباريات الدوري السعودي ونجوم العالم.

تردد قناة SSC1 HD الرياضية السعودية 2023

ونستعرض معكم تردد قناة الرياضية السعودية ssc1 الناقلة لمباريات الدوري السعودي للمحترفين من خلال التردد التالي:

التردد: 12418

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الاستقطاب: أفقي

القمر الالصناعي: نايل سات

موعد مباراة النصر والإتفاق السعودي

تُقام مباراة النصر والاتفاق في الدوري السعودي، غدا الاثنين، على ملعب الأمير محمد بن فهد، ضمن مواجهات الجولة الأولى من عمر بطولة دوري روشن للمحترفينن حيث ستنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

النصر السعودي بطلًا لكأس الملك سلمان 2023 للأندية

وتوج النصر السعودي، بالبطولة العربية للأندية 2023 ” كأس الملك سلمان”، للمرة الأولى في تاريخه، عقب الفوز علي الهلال في النهاية بهدفين مقابل هدف وحيد.

تشكيل النصر المتوقع أمام الإتفاق

ومن المتوقع أن يخوض لويس كاسترو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر اللقاء بتشكيل مكون من:-