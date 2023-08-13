تردد قناة ميلودي افلام لمتابعة اهم الافلام التي تعرض في السينمات {مرعي البريمو – علي الزيرو}

تعد قناة ميلودي أفلام من ضمن القنوات التي تعمل على عرض الافلام المصرية القديمة والحديثة كما انها تعرض محتواها بافضل صوت وصورة وباحداث تقنيات ومن خلال مقالنا سنتعرف على تردد قناة ميلودي افلام لمتابعة اهم الافلام.

مميزات قناة ميلودي أفلام

تتميز القناة بعدد من المميزات ومنها.

تعد قناة ميلودي من ضمن احد القنوات التلفزيونية على مستوى الوطن العربي.

تعمل على عرض افضل محتوى إعلامي ترفيهي مميز.

تعتبر من ضمن القنوات العائلية وانها تعمل على الاهتمام بالتراث السينمائي المصري.

تنقل قناة ميلودي أفلام لا تخالف العادات والتقاليد العربية.

تضم عدد من افضل مقدمي البرامج والإعلاميين، النجوم العرب.

كما انها هي قناة مجانية والتي تعرض محتواها على مدار اليوم.

تتيح لمحبي السينما المصرية متابعتها على قمر نايل سات.

تهتم قناة ميلودي باستخدام أحدث التقنيات للحصول على الجودة.

تعمل على مواكبة التطور التكنولوجي. حيث أنشأت صفحة على الفيسبوك.

تردد قناة ميلودي أفلام الجديد

يمكنا الاستمتاع باحداث الافلام على قمر نايل سات ويتم من خلال الاتي.

التردد: 12418.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 3/4.

الاستقطاب: أفقي.

أفلام قناة ميلودي أفلام

تقدم قناة Melody Aflam مجموعة من الأفلام العربية سواء الكوميدية أو الرومانسية أو الدرامية ومنها.