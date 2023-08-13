نزل حالا ……. تردد ناشونيال جيوغرافيك أبو ظبي الجديد علي النيل سات 2023

تعتبر قناة ناشونيال جيوغرافيك من أهم القنوات التي تقدم كل ما هو جديد و فريد عن الطبيعة بشكل عام والعلم والحضارة والتاريخ، وتعتبر قناة ناشونيال جيوغرافيك أبو ظبي من أشهر تلك القنوات في الشرق الأوسط وذلك بسبب أنها تقدم برامجها باللغة العربية مما يجعل التواصل معها من قبل الوطن العربي ممن يحبون التعرف علي حضارة وتاريخ الدول المختلفة والتعرف بشكل أقوي علي عالم الحيوان وطبيعة الحياة التي يعشونها في الغابات المختلفة وكيفية التكاثر لذلك نقدم لكم من خلال مقالنا تردد قناة ناشونيال جيوغرافيك الجديد للعام الحالي 2023 تابعونا.

قناة ناشونيال جيوغرافيك 2023

تعتبر قناة ناشونيال جيوغرافيك أبو ظبي من أشهر القنوات في الوطن العربي لما تقدمة من أفلام وثائقية عن حياة الشعوب المختلفة وعن الحياة الخاصة بالحيوانات والغابات أعماق البحار، ومن المعلوم أن قناة ناشونيال جيغرافك يتم بثها من داخل الأمارات العربية المتحدة الشقيقة.

تردد قناة ناشونيال جيوغرافيك

تزداد عمليات البحث بين الحين والأخر عن تردد قناة ناشونيال جيوغرافيك، لذلك نقدم اليكم بشكل مستمر ليس عليك سوي أتباع الخطوات التالية :

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد: 11411.

معدل الترميز: 3000.

الأستقطاب: أفقي.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

برامج ناشونيال جيوغرافيك:

تمتاز قناة ناشونيال جيوغرافيك بالعديد من البرامج نقدم إليكم بعض منها :