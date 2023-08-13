هُنا.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 تنسيق الجامعات المصرية عبر موقع التنسيق الإلكتروني

يترقب الآلاف من الطلاب والطالبات في مرحلة الشهادة الثانوية العامة، عن رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولي، وذلك بعد إعلان الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، عن موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات 2023، والتي ستكون خلال المؤتمر الصحفى الذي سيعقد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بعد الإنتهاء من أعمال التسجيل الإلكتروني في المرحلة الأولي لتنسيق الثانوية العامة.

نتيجة تنسيق المرحلة الأولي 2023

تصدرت نتيجة تنسيق المرحلة الأولي 2023 في الجامعات المصرية، الترند الأول علي مؤشرات البحث في جوجل من الطلاب في إنتظار إعلان وزير التعليم العالى خلال فعاليات المؤتمر الصحفي نتيجة تنسيق المرحلة الأولي وأيضا الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الثانية وأيضا مواعيد تسجيل وإدخال الرغبات على موقع التنسيق الإلكترونى بالنسبة لطلاب المرحلة الثانية والتي سوف تنطلق فور إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولي 2023.

رابط الإستعلام نتيجة تنسيق المرحلة الأولي 2023

ونقدم لكم خطوات الإستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولي 2023 لطلاب الثانوية العامة الدور الأول لمعرفة نتيجة تنسيق رغباتهم عقب الإنتهاء من أعمال التسجيل وهي كالتالي:

1- تسجيل الدخول علي موقع التنسيق الإلكتروني.

2- ثم النقر علي نتيجة تنسيق المرحلة الأولي 2203.

3- ثم عليك إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك.

4- ثم عليك النقر علي كلمة بحث أو إستعلام.

5- ثم الإنتظار ثواني حتي تظهر النتيجة.

موقع التنسيق الإلكتروني 2023

وأغلق موقع التنسيق الإلكترونى باب تسجيل الرغبات أمام طلاب تنسيق المرحلة الأولى، مساء يوم الخميس الماضى 10 أغسطس الجارى، فى تمام الساعة السابعة مساء، ومن المقرر أن يتم ترشيح الطلاب للكليات وفقا لآخر تعديل فى الرغبات على موقع التنسيق الإلكترونى.