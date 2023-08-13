حدث الآن..تردد قناة وناسة الجديد على النايل سات لمتابعة امتع أفلام الكارتون والأغاني

تردد قناة وناسة الجديد وهى من احدث قنوات الأطفال التي تم اطلق بثها في السنوات الأخيرة، وتقدم إلي الأطفال محتوى متنوع من البرامج وأفلام الكارتون على مدار اليوم، وامتازت القناة بانها تقدم محتواها بشكل مجاني على جميع الأقمار الصناعية، وبأفضل جودة من الصوت والصورة إلي المتابعين، واليك تفاصيل تردد قناة وناسة الجديد للأطفال والتي تجنبك التشويش أو انقطاع الإشارة في الأيام المقبلة.

تردد قناة وناسة الجديد

منذ انطلاق تردد قناة وناسة للأطفال وهى نالت على أعلي نسب متابعين تنافس بها اقدم قنوات الأطفال، وتعرض القناة اشهر أفلام الكارتون واقدم الأغاني التي يحبها الكبار قبل الصغار، واشهر ما تتمير به قناة وأنة انه تقدم اقدم أفلام الكارتون الشهيرة التي كانت تعرض على قنوات الأطفال الشهيرة قديما والتي تربى عليها أجيال في الشرق الأوسط، وتسير القناة على نفس منهج قناة سبيستون والتي أخرجت إلينا ملايين من الأطفال على يتابعون افضل السلوكيات والأخلاق ولهذا اشتهرت قناة وناسة في وقت قصير.

تردد قناة وناسة على النايل سات

نوفر إليك تردد قناة وناسة الجديد من اجل متابعة أفلام الكارتون والأغاني المسلية على مدار اليوم من خلال البيانات السارة التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11559.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

الاستقطاب: عامودي.

تردد اخر لقناة وناسة على نايل سات وذلك في حالة استمرار انقطاع الإشارة لديك على التردد السابق أو تعرضك إلي التشويش، ولهذا اضبط احداثيات التالية :

