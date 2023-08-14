نتيجة تنسيق المرحلة الاولى ٢٠٢٣ علمي وأدبي “خلال ساعات” على موقع التنسيق الإلكتروني tansik.digital.gov.eg

نتيجة تنسيق المرحلة الاولى ٢٠٢٣، جميع الطلاب ينتظرون نتيجة تنسيق المرحلة الاولى ٢٠٢٣ بفارغ الصبر فبعد اعلان نتائج الثانوية العامة أصبح جميع الطلاب وأولياء أمورهم يشغل أذهانهم موعد اعلان التنسيق، وما هي النسب المحددة لكل كلية فكل طالب له أحلام وطموحات يريد تحقيقها وتكون الكلية هي الخطوة الأولى التي ستنقله إليها، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي عن موعد المرحلة الأولى من التنسيق والحد الأدنى للقبول بالكليات، لذا فمن خلال هذا المقال سوف نعمل على تقديم جميع المعلومات الخاصة بهذا المقال.

نتيجة تنسيق المرحلة الاولى ٢٠٢٣

من المقرر أن يعقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤتمر بمقر وزارة التعليم العالي بالعاصمة الإدارية الجديدة صباح اليوم الاثنين 14 أغسطس 2023 لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الاولى ٢٠٢٣ وذلك بحضور عدد من القيادات والمسؤولين، وخلال الاجتماع سيعلن وزير التعليم العالي عن الحد الأدنى للمرحلة الثانية، وكذلك موعد اعلان التنسيق الإلكتروني لطلاب المرحلة الثانية، ومن الجدير بالذكر أنه قد تم إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل رغبات طلاب المرحلة الأولى ليلة الخميس الماضي 8/10 الساعة السابعة مساءً، ومن المتوقع أن يتم ترشيح الطلاب للكليات وفقا لآخر تعديل للرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني.

استعلام نتيجة المرحلة الأولى 2023-2024

فور الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الاولى ٢٠٢٣ سيتمكن الطلاب من الاستعلام عنها عن طريق بعض الخطوات، كالآتي: