نزل الآن تردد قناة SSC 1 HD الرياضية السعودية لمتابعة مباريات الدوري السعودي 2023

تصدرت قناة ssc 1 على النايل سات عمليات البحث من المواطنين في المملكة العربية السعودية والوطن العربي خلال الساعات الماضية بالتزامن مع إنطلاق الدوري السعودي روشن، ورغبة المشاهدين في متابعة نجوم الكرة العالمية مثل كريستيانو رونالدو وكريم بينزيمه ورياض محرز وغيرهم من النجوم في الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الجديد.

تردد قناة ssc 1 الرياضية السعودية 2023

ونستعرض معكم متابعينًا الأعزاء في جميع أنحاء العالم العربي، تردد قناة ssc 1 على القمر الصناعي نايل سات 2023 وخطوات تنزيل وضبط تردد القناة علي أجهزة الإستقبال المنزلية:

التردد: 12523.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الاستقطاب: عمودي.

خطوات تنزيل تردد قناة ssc 1 الرياضية السعودية

في إطار الخدمة المجانية التي يقدمها محرري الموقع للسادة القراء الأعزاء في جميع أنحاء العالم العربي نقدم لكم خطوات تنزيل تردد قناة الرياضية السعودية من خلال إتباع الخطوات التالية:

1 – عليك استخدام جهاز التحكم والضغط على زر القائمة، عليك أن تضغط على كلمة “خيارات”.

2 – ثم عليك كلمة تثبيت وقم بالضغط عليها.

3 -وعليك بالضغط على زر تثبيت يدوي الموجود.

4 – ثم تقوم باختيار القمر الصناعي الذي هو نايل سات وستجده في القائمة.

5 – ثم تقوم بأدخل التردد الجديد المطلوب.

6 – ثم تحدد اتجاه استقطاب القناة حيث سيكون عموديًا.

7 – ثم تقوم بضبط معدل الترميز بناءً على المواصفات واضغط على زر موافق.

8- النقر علي حفظ.

موعد مباراة النصر السعودي الإتفاق

يستقبل ملعب الأمير محمد بن فهد، أولى مباريات النصر في دوري روشن السعودي موسم 2023-24، والتي سيواجه فيها الاتفاق، وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر والسعودية.