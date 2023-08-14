tawjihi.jo رابط نتائج التوجيهي في الأردن 2023 برقم المقعد عبر موقع التربية والتعليم| نتائج الثانوية الأردن

ونشرت وزارة التربية والتعليم في الأردن، بيانًا رسميًا حول رابط الإستعلام عن نتائج توجيهي الأردن 2023 حيث يمكن للطلاب الإستعلام عن نتائجهم وفقًا لبيان الوزارة بدءًا من الساعة الرابعة من مساء ذلك اليوم على الرابط الإلكتروني (www.tawjihi.jo) والذي سيتم تفعيله رسميًا فور إعتماد النتيجة وإعلان تفاصيلها خلال المؤتمر الصحفي الذي سيعقد يوم الأربعاء المقبل.

رابط نتائج توجيهي الأردن 2023 برقم المقعد

ونستعرض معكم أبنائنا الطلاب في مرحلة الثانوية العامة، خطوات الإستعلام عن نتائج توجيهي الأردن 2023 برقم المقعد من خلال الدخول علي رابط نتائج توجيهي الأردن لعام 2023 وإتباع الخطوات التالية: