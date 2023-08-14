tawjihi.jo رابط نتائج التوجيهي في الأردن 2023 برقم المقعد عبر موقع التربية والتعليم| نتائج الثانوية الأردن
أعلنت وزارة التربية والتعليم في المملكة الأردنية الهاشمية، موعد إعلان نتائج توجيهي الأردن 2023 لطلاب الثانوية العامة علمي وأدبي، وذلك في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الأربعاء المقبل، حيث سيتم عقد مؤتمرا صحفيًا للإعلان عن نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة 2023 – الامتحان العام، وذلك في مركز الملكة رانيا العبد الله لتكنولوجيا التعليم والمعلومات وخلال هذه المقالة نستعرض معكم خطوات الإستعلام عن نتائج توجيهي الأردن 2023.
tawjihi.jo نتائج توجيهي الأردن 2023
ونشرت وزارة التربية والتعليم في الأردن، بيانًا رسميًا حول رابط الإستعلام عن نتائج توجيهي الأردن 2023 حيث يمكن للطلاب الإستعلام عن نتائجهم وفقًا لبيان الوزارة بدءًا من الساعة الرابعة من مساء ذلك اليوم على الرابط الإلكتروني (www.tawjihi.jo) والذي سيتم تفعيله رسميًا فور إعتماد النتيجة وإعلان تفاصيلها خلال المؤتمر الصحفي الذي سيعقد يوم الأربعاء المقبل.
رابط نتائج توجيهي الأردن 2023 برقم المقعد
ونستعرض معكم أبنائنا الطلاب في مرحلة الثانوية العامة، خطوات الإستعلام عن نتائج توجيهي الأردن 2023 برقم المقعد من خلال الدخول علي رابط نتائج توجيهي الأردن لعام 2023 وإتباع الخطوات التالية:
- قم بزيارة موقع وزارة التربية والتعليم الاردنية.
- ثم الدخول إلى نتائج توجيهي الاردن 2023.
- حدد شعبتك “علمي، ادبي”.
- اختيار اسم محافظتك القاطن بها.
- ادخل رقم الجلوس الخاص بك بشكل كامل وصحيح.
- اضغط على “عرض النتيجة”.
- ستظهر لك درجاتك في كل المواد والإنتظار حتي يتم تحميل النتيجة فور إعتمادها يوم الأربعاء المقبل وتفعيل الموقع الإلكتروني الخاص بنتائج توجيهي الأردن.