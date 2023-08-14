تردد قناة ssc sport الناقلة لمباراة الهلال وابها في الجولة الاولي دوري روشن السعودي

هي من القنوات الرياضية التي تمكننا من مشاهدة منافسات دوري 2023 حيث ان اخر مباراة كانت يوم الجمعة الماضي بين فريق الأهلي أمام الجزم وفازالحزم وستتم المواجهة يوم الاثنين غدًا بين الهلال وأبها ومن خلال مقالنا سنتعرف على تردد قناة ssc sport الناقلة لمباراة الهلال وابها.

مباراة الهلال وابها

يمكننا من ان نقوم بحجز تذاكر لمشاهدة المباراة من خلال الدخول إلى رابط تذاكر الهلال وأبها و تسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني، وفي حالة واجهتك مشكلة للحجز أعد التسجيل كما انه يوجد إقبالا كبيرا من الجماهير من أجل حجز تذاكر المباراة، قم بتحديد المدرج وعدد التذاكر كما انه يتم القيام بدفع قيمة تذاكر المباراة.

موعد مباراة الهلال وابها

ستقام المباراة في يوم الإثنين المقبل في تمام الساعة 6.00 مساء بتوقيت مكة المكرمة وتمتلك حقوق بث المباراة قناة السعودية الرياضية SSC، حيث أعلنت القناة عن حقوق الدوري السعودي للمحترفين ويمكننا التعرف على ترددها وهو.

التردد 12418

القطبية افقي

معدل الترميز 27500

تصويب الخطأ 4\3

القمر الصناعي الخاص بالقناة هو نايل سات

مباراة الهلال وابها في الجولة الاولي دوري روشن السعودي

تعمل فرق الدوري السعودي وهي الفرق الكبرى في الدوري بالاستعداد التام للمباراة حيءث انه يقوم الكل من الفريق على مواجهة الفريق المنافس بقوة وبدا بمواجهة قوية لفريق الأهلي أمام الحزم والذي فاز بها الحزم بثلاثة أهداف مقابل هدف، واستكملت المباريات في يومى اليوم الأحد والإثنين بين الهلال والنصر، ويسعي كل منهما على الفوز بالمباراة للحصول على اللقب.