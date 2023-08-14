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اضبط تردد قناة ميكي الجديد 2023 نايل سات لمتابعة أفلام الكرتون الرائعة على مدار اليوم بجودة عالية
يعد تردد قناة ميكي الجديد 2023 من أهم الموضوعات التي يبحث عنها الآباء والأمهات، حيث أنها استطاعت أن تحقق شهرة كبيرة على مدار السنوات الماضية وذلك بسبب تميزها في إذاعة البرامج والأفلام الممتعة مثل أفلام كرتون ديزني، كذلك تعرض محتوى تعليمي يفيد الأطفال كما أنها تهتم بنبذ العنف في محتواها، ونتعرف على ترددات هذه القناة على النايل سات التحديثات الأخيرة.
تردد قناة ميكي الجديد 2023
نتعرف على تردد قناة ميكي الجديد 2023 بعد أن مرت القناة بالكثير من التطورات من ضمنها التردد وهو كالتالي:
- تردد القناة على قمر النايل سات: 11526.
- استقطاب: أفقي.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح للخطأ ¾.
تردد آخر للقناة
- النايل سات: 11528.
- معدل ترميز: 27500.
- معامل الاستقطاب: أفقي.
- معامل تصحيح: ¾.
قناة ميكي للاطفال
تحظى قناة ميكي كيدز بشعبية كبيرة بين المتابعين على مستوى الوطن العربي، وإليكم أهم مميزاتها التي جعلتها واحدة من أفضل قنوات الأطفال..
- عرض برامج متنوعة وبرامج تعليمية تساعد على زيادة وعي الأطفال بطريقه مسلية خلال تواجدهم في المنزل.
- تهتم بالجانب الأخلاقي والحفاظ على القيم.
- تبذل القناة أقصى جهدها لتطوير وعرض محتوى شيق يجذب انتباه المتابعين من جميع المناطق، كما يوجد صفحات تابعة للقناة على مواقع التواصل الاجتماعي.
- تتميز بعرض محتوى وجود عالية hd وsd بالإضافة إلى نقاء الصوت.
- تهتم هذه القناة بالتحديث ومواكبة العصر وعدم عرض محتويات ذات أفكار قديمة، كما تتميز بالتنويع في محتواها بين البرامج الترفيهية والتعليمية.
- تعرض المحتوى الخاص بها على مدار 24 ساعة بدون أي توقف كما أنها تعد قناة مجانية تماما.