اضبط تردد قناة ميكي الجديد 2023 نايل سات لمتابعة أفلام الكرتون الرائعة على مدار اليوم بجودة عالية

يعد تردد قناة ميكي الجديد 2023 من أهم الموضوعات التي يبحث عنها الآباء والأمهات، حيث أنها استطاعت أن تحقق شهرة كبيرة على مدار السنوات الماضية وذلك بسبب تميزها في إذاعة البرامج والأفلام الممتعة مثل أفلام كرتون ديزني، كذلك تعرض محتوى تعليمي يفيد الأطفال كما أنها تهتم بنبذ العنف في محتواها، ونتعرف على ترددات هذه القناة على النايل سات التحديثات الأخيرة.

تردد قناة ميكي الجديد 2023

نتعرف على تردد قناة ميكي الجديد 2023 بعد أن مرت القناة بالكثير من التطورات من ضمنها التردد وهو كالتالي:

تردد القناة على قمر النايل سات: 11526.

استقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح للخطأ ¾.

تردد آخر للقناة

النايل سات: 11528.

معدل ترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح: ¾.

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