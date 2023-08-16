Tawjihi jo| نتائج التوجيهي 2023 الاردن توجيهي 2005| موقع وزارة التربية والتعليم الاردن MOE.GOV.JO

نتائج التوجيهي 2023 الاردن توجيهي 2005| موقع وزارة التربية والتعليم الاردن، ينتظر العديد من طلاب الثانوية العامة الآدرن 2023، إعلان نتائج التوجيهي 2023 الاردن خلال الساعات القليلة المقبلة، والتي من خلالها سوف يتم تحديد مستقبل كل طالب والكلية التي سوف يلتحق بها لاستكمال مسيرته التعليمية، ونوفر لكم متابعي البديل الاخباري رابط نتائج التوجيهي 2023 الاردن توجيهي 20225 وخطوات استخراح نتيجة الثانوية العامة 2023 الاردن برقم الجلوس.

نتائج الثانوية العامة 2023 الأردن

تم الإعلان عن الموعد الرسمي لإعلان نتائج الثانوية العامة 2023 توجيهي الاردن، مما أنهى حالة القلق لدى الطلاب والطالبات، كما أعلنت الوزارة عبر حسابها الرسمي على منصة تويتر أن نتائج التوجيهي 2023 الاردن ستُعلن يوم الأربعاء القادم بتاريخ 16 أغسطس 2023 في الساعة المسائية.

نتائج التوجيهي 2023 الاردن توجيهي 2005

قامت الوزارة بجميع مراحل تصحيح وتدقيق نتائج الثانوية العامة 2023 للتأكد من دقتها، الإشاعات التي تنتشر من داخل الوزارة تشير إلى زيادة مؤشرات النجاح بالمقارنة مع العام الماضي، وهو ما يشير إلى ارتفاع المجاميع هذا العام. أعلنت الوزارة أيضًا أنها تعمل على تحديث موقعها الرسمي بواسطة الجهات المختصة ليكون قادرًا على تحمل الضغط المتوقع في الدقائق الأولى بعد إعلان نتائج التوجيهي 2023 الاردن، وفيما يلي طريقة سهلة للاطلاع على النتائج إلكترونياً بسهولة.

وزارة التربية والتَّعْلِيم الأردن

يتعين الدخول على رابط موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي MOE.GOV.JO.

اضغط على رابط نتيجة الثانوية العامة من صفحة البداية.

يرجى تدوين المعلومات الشخصية المطلوبة للاستعلام عن النتيجة.

أضغط على عرض النتيجة.

رابط نتيجة شهادة الثانوية العامة الأردنية 2023

عدد الطلاب في الثانوية العامة الأردنية بجميع فروعها يبلغ 189 ألف 410 طالب وطالبة.

يتم تصنيف الطلاب إلى 126 ألفًا و271 طالبًا في النظام العام، بينما يبلغ عدد الطلاب في المدارس الخاصة 63 ألفًا و139 طالبًا.

يوجد في امتحان الثانوية العامة 73069 طالب وطالبة يشاركون في القسم الأدبي.

يوجد 55,142 طالب وطالبة في القسم العلمي في فرع الاقتصاد المنزلي، و 7,096 في الفرع الشرعي.

في الفرع الزراعي يوجد 3156 طالب، بينما في الفرع الفندقي يوجد 1284 طالب.

تم تنفيذ الاختبارات في 766 مركز امتحان في إدارات التربية والتعليم، حيث تم تكليف 20 ألف معلم بالاشراف على سير الاختبارات.

موقع توجيهي الأردن tawjihi.jo

الدخول على الموقع المباشر توجيهي جو.

من الصفحة الرئيسية أضغط على نتائج التوجيهي 2023 الاردن توجيهي 2005.

سجل الاسم ورقم الجلوس والمحافظة والشعبة الدراسية.

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إعلان نتائج التوجيهي

تعقد وزارة التربية والتعليم يوم الأربعاء الموافق 16/ 8 / 2023 في تمام الساعة السادسة من مساء مؤتمرا صحفيا لإعلان نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة 2023 – الامتحان العام، وذلك في مركز الملكة رانيا العبد الله لتكنولوجيا التعليم والمعلومات.

تحويل الدرجات إلى نقاط

عند تحويل الدرجات إلى نقاط، يتم تحديد نقاط معينة تتوافق مع نطاقات محددة من الدرجات، قد يختلف نظام التحويل قليلاً من عام إلى آخر، ويتم تحديده وفقًا لتوجيهات وزارة التربية والتعليم في الأردن.

على سبيل المثال، يمكن أن يكون لديك نظام تحويل يشبه الجدول التالي:

الدرجة النقاط 90-100 درجة 100 نقطة 80-89 درجة 90 نقطة 70-79 80 نقطة 60-69 درجة 70 نقطة 50-59 درجة 60 نقطة أقل من 50 درجة رسوب (درجة صفرية)

هذا مجرد مثال توضيحي، ويمكن أن يكون هناك أنظمة تحويل مختلفة بناءً على التوجيهات السارية في الوقت الحالي.

بإمكانك العثور على نظام تحويل الدرجات إلى نقاط لامتحان التوجيهي عادةً على موقع وزارة التربية والتعليم في الأردن. يُنشر هذا النظام عادةً في وقت قريب من إعلان نتائج الامتحان.