اسماء الرعاية الاجتماعية pdf| كشوف أسماء المشمولين في الدفعة الخامسة الوجبة التاسعة منحة الرعاية الاجتماعية وزارة العمل 2023

زادت خلال الساعات القليلة الماضية عبر محركات البحث عمليات بحثية عارمة حول ف أسماء المشمولين في الدفعة الخامسة الوجبة التاسعة الرعاية الاجتماعية 2023 في العراق 2023، حيث شرع العديد من المواطنين بالعراق بالبحث عن أسمائهم أملاً في أن يكونوا من ضمن كشوف المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة، والتي اعلن عنها السيد وزير العمل العراقي أحمد الأسدي عن إطلاقها قريباً خلال الساعات المقبلة، ولذلك كثر البحث عن رابط تنزيل اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة الخامسة الوجبة التاسعة رجال ونساء.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2023

إن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2023 تخص الأسر العراقية الأكثر احتياجاً للدعم، وهي وفقاً لما أصدر من قبل وزارة التخطيط العراقية من خلال البحث الميداني أنها أسر تحت مستوى خط الفقر، ولذلك فهي الأشد احتياجاً للحصول على الدعم، كما فرضت الجهات المعنية عدد من الشروط والضوابط التي يجب أن تتوافر لمستحقي الدعم، والذين يتم تحضير كشوف بأسمائهم وهي كشوف المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2023.

رابط الاستعلام عن ف أسماء المشمولين في الدفعة الخامسة الوجبة التاسعة 2023



يتم الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق الدفعة الخامسة الوجبة التاسعة رجال ونساء عبر منصة منظلتي وذلك باتباع عدد من الخطوات والمتمثلة فيما يلي:

الدخول منصة مظلتي. اختيار الأيقونة الخاصة ب استمارة الحماية الاجتماعية. تدوين كل البيانات المطلوبة من رقم الهاتف ورقم الهوية وأسمك بالكامل. تحديد اسم المحافظة التابع لها، وكذالك الشهادة العملية. النقر على الموافقة وهو يعني أن المستعلم وافق على كافة الشروط والأحكام. وأخيراً النقر على إرسال. للحظات وسيتم إرسال رسالة نصية للمستعلم تفيد شمولهم في الرعاية أم لا.

في حال كون المستعلم من ضمن المشمولين في الرعاية الاجتماعية في العراق، يمكنه بكل سهولة ويسر القيام بإجراء تنزيل كشوف pdf اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2023 الدفعة الخامسة الوجبة التاسعة رجال ونساء ومستفادين جدد.