Tawjihi jo | نتائج التوجيهي 2023 الاردن توجيهي 2005 | موقع توجيهي جو، اقترب موعد ظهور نتائج التوجيهي الأردني لعام ٢٠٢٣ بعد ساعات قليلة، يرقب الطلاب والطالبات ظهور النتائج رسميًا لطلاب الثانوية العامة على موقع وزارة التربية والتعليم في الأردن، ومن خلال منصة الأوبن إمس. أكد وزير التربية والتعليم الأردني أن علامات الطلاب الأردنيين للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٢ – ٢٠٢٣ ستظهر في يوم الاثنين الموافق ١٦ أغسطس ٢٠٢٣، حيث سيتم الإعلان عن النتائج في الساعة العاشرة صباحًا.

رابط فحص نتائج توجيهي الاردن 2023

بعد أن كان من المقرر الإعلان عن نتائج الثانوية العامة في 20 يوليو 2023 ، تم تأجيل إعلان النتائج وظهورها في الأسبوع القادم ، بالتحديد يوم الاثنين المقبل ، وأشارت وزارة التربية والتعليم الأردنية إلى أن نسبة النجاح لهذا العام قد زادت عن 70٪ ، وهي نسبة أعلى من العام الماضي.

الثانوية العامة في الأردن 2023

وزارة التربية والتعليم في الأردن تهتم بتنظيم وتطوير النظام التعليمي في البلاد. تعمل الوزارة على توفير التعليم الأساسي والثانوي للطلاب في كل مراحل التعليم. بالإضافة إلى ذلك، تُنظم الوزارة امتحانات الشهادات وتعلن نتائج الطلاب. بعد ظهور النتائج والإعلان عنها رسميًا، يمكن الاستعلام عن نتائج التوجيهي في الأردن من خلال اتباع الخطوات التالية.

الانتقال إلى رابط موقع وزارة التربية والتعليم في الأردن.

اضغط بعد ذلك على خدمة النتائج، والتي ستجدها في الصفحة الرئيسية للموقع.

بعد اختيارك لنتيجة الثانوية العامة، ستتم نقلك إلى صفحة جديدة حيث عليك ملء البيانات المطلوبة فيها.

بعد كتابة رقم الجلوس والتأكد من صحة المعلومات، قم بالضغط على زر الاستعلام عن النتيجة.

يظهر لك النتيجة على الشاشة، عليك أن تتحقق منها وتطبع علامات الطلاب حسب رغبتك.

بإمكانك أيضاً الاطلاع على علامات طلاب الثانوية العامة التوجيهي عن طريق الدخول إلى منصة أوبن ايمس، حيث تستطيع الاطلاع على النتائج عبر الإنترنت باستخدام رقم جلوس الطالب.