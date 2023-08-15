PDF ملفات كاملة | اسماء الرعاية الاجتماعية الدفعة الخامسة 2023 بحث عن طريق الاسم عبر منصة مظلتي وموقع وزارة العمل molsa.gov.iq، اسماء الرعاية الاجتماعية العراق الدفعة الخامسة المعلن عنها من قبل الوجبة التاسعة والأخرة المقدمة من وزارة الشؤون الاجتماعية العراقية . يمكن الاستعلام عنها والحصول عليها بسهولة من خلال منصة مظلتي التي تم تقديمها من قبل وزارة العمل العراقية وتفعيلها من الوزارة العراقية. انتهت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية من الإعلان عن أسماء العراقيين المستوفين للشروط والمستحقين للرعاية الاجتماعية العراقية في الدفعة الرابعة، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن أسماء الدفعة الخامسة للوجبة التاسعة قريبًا.

وقد تمت قبول 200 ألف فرد من بين 300 ألف طلب، وتمت قبول الطلبات للأشخاص الذين يستوفون الشروط المحددة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية العراقية، وهذه الشروط هي أن يكون الشخص عراقي الجنسية، وأن يكون مقيمًا في العراق وأنه لا يتجاوز عمره 60 عامًا ولا يقل عمره عن 18 سنة، وأن يكون لديه عائلة مكونة من 4 أفراد على الأقل.

اسماء الرعاية الاجتماعية الدفعة الخامسة 2023

ينتظر المواطنون في العراق صدور الدفعة الخامسة من الوجبة التاسعة بالعراق عبر منصة مظلتي التابعة لوزارة العمل بوسائل إلكترونية. ستتم توفير هذه الوجبة للمواطنين وستتمكن من الحصول على النتائج من خلال التحقق من الكشوفات الإلكترونية. يمكن للأشخاص الاطلاع على أسماء المستفيدين من رعاية الرعاية الاجتماعية في العراق للدفعة الخامسة بمجرد الإعلان عنها وفقًا للإجراءات التالية.

ادخل إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الشؤون الاجتماعية.

ثم أدخل إلى منصة مظلتي.

اختر الخدمات الاجتماعية.

ثم انقر على أسماء المشمولين بالرعاية.

اختر رقم الوجبة التي تم استخدامها ورقم الدفعة، ثم قم بملء البيانات.

ثم قم بتحميل كشف الأسماء PDF.

أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية فى العراق 2023

سنتابع اليوم إعلان اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية حيث ستصدر بعد الانتهاء من عملية فرز البيانات مباشرة. أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية في العراق أن عدد المواطنين المقبولين هذا العام وصل إلى 150 ألف مواطن، وسيتم استكمال فرز البيانات واختيار الأسر المتبقية للحصول على الوجبة التاسعة في العراق.

رابط البحث عن طريق الاسم عبر منصة مظلتي وموقع وزارة العمل molsa.gov.iq

كثير من المواطنين في العراق يرغبون في معرفة أسماء المشمولين من الدفعة الخامسة من الوجبة التاسعة، والتي من المقرر أن تصدر على هيئة ملفات PDF، ويمكنك تحميل هذه الملفات بسهولة عن طريق زيارة الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية. كما يجدر بالذكر أن هناك عددًا كبيرًا من المواطنين تم قبولهم في هذه الدفعة أيضًا.