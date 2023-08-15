هُنا تنزيل كشوف PDF رسميًا .. اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة 9 التاسعة العراق 2023 المشمولين بالقبول منصة مظلتي الوجبة الخامسة

تنزيل كشوف PDF رسميًا .. اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة 9 التاسعة العراق 2023 المشمولين بالقبول منصة مظلتي الوجبة الخامسة، سنتحقق من أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة في العراق عبر منصة مظلتي، حيث سيتم الإعلان عن نتائج المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في مختلف محافظات العراق. تعتبر دعم الرعاية الاجتماعية في العراق أحد أشكال الدعم المالي التي تقدمها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق لعدد كبير من المواطنين وفقًا لضوابط وشروط تعلن عنها الوزارة مسبقًا. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة العراقية لتقديم الدعم للمواطنين الأكثر احتياجًا في المحافظات المختلفة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها البلاد. ومن خلال هذه الكلمات، سنستفسر عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة في العراق عبر منصة مظلتي.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة 9 التاسعة العراق 2023

أكدت مصادر رسمية من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق أنه سيتم العمل خلال الأيام القليلة المقبلة على إصدار كشوفات PDF تحتوي على أسماء المستفيدين من دعم الرعاية الاجتماعية في العراق الوجبة التاسعة. وهذه الفئة تعتبر الفئة التي يتم منحها الدعم المالي لما يصل إلى 300 ألف مواطن. يتم تقييم الأهلية والمطابقة للدعم وفقًا لعدد من الإجراءات والضوابط، وتم تحديد الشروط المطلوبة على النحو التالي:

يجب أن يكون المرشح للدعم الاجتماعي من جنسية عراقية.

يجب أن يكون مقيم بشكل دائم في العراق.

هل لا يكن يتبع إلى مختلف الوظائف الحكومية في العراق؟

أحد المتطلبات للتقدم للوظيفة هو أن يكون المتقدم من الأشخاص ذوي الدخل المحدود في العراق.

المشمولين بالقبول منصة مظلتي الوجبة الخامسة

سيتم نشر أسماء المستفيدين من الدعم الخاص بالوجبة التاسعة في الرعاية الاجتماعية في العراق على موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية. سيتم استخدام الطريقة الإلكترونية للحصول على النتائج من خلال اتباع الخطوات التالية.