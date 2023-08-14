“نزلها الآن” تردد قناة طيور الجنة 2023 HD على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات
تلتقي قناة طيور الجنة في عالم التلفزيون العربي بتميز لا مثيل له وذلك بفضل محتواها المتميز الذي يجمع بين القيم والمتعة، واستطاعت القناة أن تخطف أنظار وقلوب جمهور ضخم متفرق عبر البلاد العربية، فهي ليست مجرد قناة تلفزيونية بل هي رمز للتميز في عالم الطفولة والأسرة، وتعتبر قناة طيور الجنة من أشهر قنوات الأطفال على الساحة حالياً، فيما يلي سوف نتعرف على تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات.
قناة طيور الجنة
تمتاز قناة طيور الجنة بمحتواها المتميز والمتنوع الذي يناسب مختلف الأعمار، حيث تقدم برامج تعليمية تمتاز بالمرح ومحققة انطباعات إيجابية في قلوب الجميع، تأسست القناة في عام 2008 بعمان، ومؤسسها هو خالد مقداد ومنذ ذلك الحين تحمل رسالة تربوية وتعليمية عالية القيمة، كما تتميز قناة طيور الجنة بتقديم مجموعة متنوعة من البرامج التعليمية، التي تشمل تعليم الأرقام والحروف الهجائية بأسلوب مشوق ومبسط، إلى جانب هذه البرامج تمتاز بتقديم عروض ترفيهية ممتعة ومبتكرة تسحر الصغار والكبار على حد سواء، كما تعمل قناة طيور الجنة على مدار الساعة دون انقطاع، مما يتيح للجمهور الإستمتاع بمحتواها المميز في أي وقت.
تردد قناة طيور الجنة على نايل سات 2023
- القمر الصناعي: النايل سات.
- تردد القناة: 11257.
- الاستقطاب: أفقي.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
تردد قناة طيور الجنة عربسات
- القمر الصناعي: عرب سات.
- تردد القناة: 11073.
- معدل الترميز: 27500.
- الاستقطاب: أفقي.
- معامل تصحيح الخطأ تلقائي.
مميزات قناة طيور الجنة
- تقدم مجموعة متنوعة من البرامج التي تساعد الأهل على تعليم الأطفال قيماً دينية وأخلاقية في نفس الوقت، وتسهم في بناء شخصياتهم وتوجيههم نحو السلوك الحسن.
- تركز على تعليم الأطفال العادات والتقاليد العربية التي تميز مجتمعنا، مما يساهم في بناء الانتماء الثقافي والاجتماعي.
- تسعى لتقديم جودة بث عالية دون تشويش، مما يضمن تجربة مشاهدة مريحة وممتعة، كما أنها تتبنى سياسة عدم عرض محتوى غير لائق أو سلبي، ما يجعلها قناة آمنة للأطفال.
- تقدم مجموعة متنوعة من الأغاني والأناشيد التعليمية والدينية، والتي تهدف إلى تعزيز مفاهيم دينية وقيم إيجابية في نفوس الأطفال بطريقة ممتعة وملهمة.