“نزلها الآن” تردد قناة طيور الجنة 2023 HD على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات

تلتقي قناة طيور الجنة في عالم التلفزيون العربي بتميز لا مثيل له وذلك بفضل محتواها المتميز الذي يجمع بين القيم والمتعة، واستطاعت القناة أن تخطف أنظار وقلوب جمهور ضخم متفرق عبر البلاد العربية، فهي ليست مجرد قناة تلفزيونية بل هي رمز للتميز في عالم الطفولة والأسرة، وتعتبر قناة طيور الجنة من أشهر قنوات الأطفال على الساحة حالياً، فيما يلي سوف نتعرف على تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات.

قناة طيور الجنة

تمتاز قناة طيور الجنة بمحتواها المتميز والمتنوع الذي يناسب مختلف الأعمار، حيث تقدم برامج تعليمية تمتاز بالمرح ومحققة انطباعات إيجابية في قلوب الجميع، تأسست القناة في عام 2008 بعمان، ومؤسسها هو خالد مقداد ومنذ ذلك الحين تحمل رسالة تربوية وتعليمية عالية القيمة، كما تتميز قناة طيور الجنة بتقديم مجموعة متنوعة من البرامج التعليمية، التي تشمل تعليم الأرقام والحروف الهجائية بأسلوب مشوق ومبسط، إلى جانب هذه البرامج تمتاز بتقديم عروض ترفيهية ممتعة ومبتكرة تسحر الصغار والكبار على حد سواء، كما تعمل قناة طيور الجنة على مدار الساعة دون انقطاع، مما يتيح للجمهور الإستمتاع بمحتواها المميز في أي وقت.

تردد قناة طيور الجنة على نايل سات 2023

القمر الصناعي: النايل سات.

تردد القناة: 11257.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة طيور الجنة عربسات

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد القناة: 11073.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ تلقائي.

مميزات قناة طيور الجنة