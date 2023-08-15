“استعلم الان كشوفات PDF”..تحميل اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة التاسعة الدفعة الخامسة وزارة العمل spa.gov.iq، الرعاية الاجتماعية هي خدمة تُقدَمها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق للأسر والأفراد ذوي الدخل المحدود أو المهمش أو المحروم، بهدف تحسين ظروفهم المعيشية وتوفير فرص عمل وتعليم وصحة لهم. تستند هذه الخدمة إلى مبادئ التضامن والعدالة والشفافية، وتستهدف فئات مختلفة من المجتمع، مثل الأرامل والأيتام وذوي الإعاقة والأسر المتضررة من الحروب والكوارث. للحصول على فائدة من هذه الخدمة.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة التاسعة الدفعة الخامسة

يجب على الشخص المتقدم أن يقدم طلبًا إلى إدارة التضامن الاجتماعي في مقاطعته ويثبت أهليته للحصول على المساعدة وينتظر قرار لجنة المراجعة والتقييم. كل عام، تقوم وزارة العمل بإصدار قوائم بأسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بناءً على دراسة حالاتهم وظروفهم. حاليًا، تستعد الوزارة لإطلاق الدفعة التاسعة من هذه الخدمة التي ستشمل حوالي 300 ألف مستفيد جديد.

تحميل اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة التاسعة الدفعة الخامسة

إذا تقدمت بطلب للحصول على دعم اجتماعي من وزارة العمل، هل ترغب في معرفة ما إذا كان اسمك مدرجًا في القائمة النهائية للمستفيدين من الوجبة التاسعة أم لا؟ للتحقق من ذلك، يمكنك الاطلاع على كشف أسماء الرعاية الاجتماعية لعام 2023 عبر منصة مظلتي. تم إطلاق هذه المنصة الإلكترونية مؤخرًا لتيسير التواصل بين المواطنين والوزارة، وتقديم العديد من الخدمات، مثل التسجيل والاطلاع وتقديم الشكاوى والاقتراحات. للاستفسار عن كشف أسماء الرعاية الاجتماعية لعام 2023، يجب عليك اتباع الخطوات التالية:

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

كذلك يمكنك التسجيل على منصة مظلتي.

الضغط على رابط “الخدمات الإلكترونية”، ثم اختيار “الاستعلام عن كشوفات أسماء الرعاية الاجتماعية”.

تحديد “الوجبة التاسعة” من قائمة الخيارات.

إدخال رقم البطاقة الذكية أو الرقم الوطني في المكان المخصص له.

إدخال التاريخ الميلادي أو الهجري في المكان المخصص له.

إدخال رمز التحقق المرئي في المكان المخصص له.

الضغط على زر “الاستعلام”.

في حال ظهور اسمك ضمن كشف أسماء الرعاية الاجتماعية 2023، فإن ذلك يعني أنك مقبول في الوجبة التاسعة، وستحصل على دعم شهري يحدده قانون الموازنة. يمكنك تحميل كشف أسماء الرعاية الاجتماعية 2023 بصيغة PDF من خلال الضغط على زر “تحميل”، وطباعته أو حفظه للاستخدام لاحقًا.

إذا لم يظهر اسمك في قائمة رعاية اجتماعية لعام 2023، فهذا يعني أنك تم رفضك للفئة التاسعة، ويمكن أن يكون ذلك بسبب أحد الأسباب التالية:

عدم توافر شروط الأهلية لديك.

وجود خطأ في بيانات طلبك.

تأخر تقديم طلبك.

تضارب طلبك مع طلبات أخرى.

عدم استكمال المستندات المطلوبة.

تجدون رابط الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية في العراق في الجمل السابقة. نتابع معكم أخبار وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية التي تسمح بتقديم طلبات وتسجيلات مختلفة، ولكن بشرط الاستحقاق للاستفادة من الدعم في المستقبل.