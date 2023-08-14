{هنــا بالأسماء رجال ونساء} رابط أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الدفعة الخامسة الوجبة التاسعة 2023 عبر منصة مظلتي spa.gov.iq

تعد أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الدفعة الخامسة الوجبة التاسعة عبر منصة مظلتي من أهم الأمور التي يتم البحث عنها على مدار الساعة خلال الفترة الحالية، الرعاية الاجتماعية في العراق تعتبر قضية هامة نظرًا للتحديات الاجتماعية والاقتصادية التي يواجهها البلد، تهدف الرعاية الاجتماعية إلى توفير الحماية والدعم للفئات الضعيفة والمحتاجة في المجتمع، مثل الأيتام، والمسنين، والأشخاص ذوي الإعاقة، والعاطلين عن العمل، والفقراء، ومع اقتراب النصف الثاني من شهر أغسطس ينتظر الآلاف من المواطنين العراقيين موعد إطلاق الدفعة الخامسة الوجبة التاسعة الرعاية الاجتماعية وذلك وفقاً لما أعلنه وزير العمل العراقي من قبل السيد أحمد الاسدي.

أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الدفعة الخامسة الوجبة التاسعة عبر منصة مظلتي سوف يتم توفيرها بمجرد الإعلان عنها بشكل رسمي.

الرعاية الاجتماعية في العراق

توجد جهات حكومية عديدة في العراق تعنى بتقديم الرعاية الاجتماعية، بما في ذلك وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة ووزارة التخطيط والتعاون الدولي. وتشمل الخدمات التي يتم تقديمها عادةً في إطار الرعاية الاجتماعية في العراق:

1. المساعدات المالية: تقديم مساعدات نقدية للأسر المحتاجة والفقيرة، وذلك من خلال برامج الضمان الاجتماعي والمنح النقدية.

1. الرعاية الصحية: توفير خدمات الرعاية الصحية الأساسية للمجتمع، بما في ذلك الرعاية الصحية للأطفال والنساء والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة.

1. السكن: تقديم دعم للأسر المشردة والمتضررة من الصراعات والكوارث لتوفير سكن آمن وملائم.

1. التأهيل والتوظيف: تقديم برامج التأهيل المهني والتدريب للعاطلين عن العمل، بهدف تمكينهم من إيجاد فرص عمل مناسبة.

1. الحماية الاجتماعية: حماية الأطفال من العنف والاستغلال والإهمال، وتوفير الدعم للنساء والفتيات المعرضات للعنف الأسري أو العنف الجنسي.

أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 الدفعة الخامسة الوجبة التاسعة

يتم الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق من خلال خطوات سهلة وبسيطة وسوف نعرضها لكم في السطور التالية:-

القيام بفتح منصة مظلتي

ومن ثم الضغط على أيقونة الاستعلام .

إدخال اسم المستعلم بالصيغة الرباعية.

كتابة رقم الهوية .

تدوين تاريخ الميلاد.

تجديد المحافظة التابع لها المستعلم.

وأخيرا الضغط على أيقونة استعلام لتظهر على الفور نتائج المشمولين في الرعاية الاجتماعية وهي ستكون في شكل كشوف pdf أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الدفعة الخامسة الوجبة التاسعة 2023 رجال ونساء والمشمولين الجدد البالغ أعدادهم 150 ألف أسرة.