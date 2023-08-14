“HERE”ظهرت أخيرًا..رابط نتائج الاعتراضات السادس اعدادي موقع نتائجنا |استمارة تقديم الاعتراضات السادس الاعدادي الدور الاول 2023 وزارة التربية، رابط تقديم اعتراضات السادس الاعدادي 2023 الدور الاول وزارة التربية . بعد انتهاء جميع الطلاب والطالبات من الامتحانات والانتظار لفترة طويلة، يمكن الآن معرفة نتائج الاعتراضات السادس اعدادي موقع نتائجنا . هناك العديد من الطلاب والطالبات الذين لم يحققوا معدلات النجاح في الدور الأول، وبالتالي يمكنهم تقديم الاعتراضات.

وزارة التربية العراقية قامت بتوفير نموذج لتقديم الاعتراض على نتائج الامتحانات للصف السادس الابتدائي 2023، بهدف مراجعة الإجابات وإعادة التحقق الكاملة منها. ربما يكون هناك أي خطأ أدى إلى عدم حصول الطلاب والطالبات على الدرجات التي تؤهلهم للنجاح في الدورة الأولى، يمكنكم العثور على رابط لتقديم الاعتراضات للصف السادس الابتدائي 2023.

استمارة تقديم الاعتراضات السادس الاعدادي 2023 الدور الاول

بعد أن أعلنت وزارة التربية العراقية عن نتائج السادس الإعدادي 2023 في التخصصات العلمية والتطبيقية والأدبية، تم نشر الرابط الخاص بالاستعلام عن النتائج على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وأيضًا على قناتها الرسمية في تطبيق فايبر.

قد قامت وزارة التربية العراقية بتمكين جميع الطلاب الراغبين في تقديم اعتراضات على نتائج الصف السادس الاعدادي دور اول لعام 2023 من فرصة لذلك، وذلك خلال الفترة التي تبدأ من الأحد الموافق 13-8-2023 وتستمر لمدة أسبوع عن طريق المدارس. يجب أن يدفع كل طالب مبلغ 3000 دينار عن كل مادة يود الاعتراض عليها.

رابط نتائج الاعتراضات السادس اعدادي موقع نتائجنا

وأشارت وزارة التربية العراقية في بيانها إلى أنها تتعامل بدقة كبيرة مع الاعتراضات على نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الاول، وتقوم اللجان المختصة في تصحيح الامتحانات التي تم تشكيلها بواسطة الوزارة بمعالجتها. وبإمكان الجميع الوصول إلى نتائج الاعتراضات على السادس الاعدادي الدور الاول 2023 من خلال زيارة موقعنا results.mlazemna.com وتنزيل ملف PDF، تحتوي على نتائج الاعتراضات السادس اعدادي موقع نتائجنا