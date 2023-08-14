“هُنا دليل الطالب” معدلات القبول 2023 في العراق سادس أدبي.. الحد الأدنى للقبول في الجامعات لخريجي الصف السادس الاعدادي جميع المحافظات، بعد إعلان وزارة التربية والتعليم العراقية عن نتائج السادس الاعدادي في العراق، يعيش الطلاب حالة من القلق والترقب لمعرفة معدلات القبول في الجامعات العراقية، بداية من كلية الطب والهندسة والتجارة والقنوات الأخرى التي ستعلن عن المؤشرات الأولية للقبول. تم الكشف عن نتائج السادس الاعدادي بنسب نجاح مرتفعة مقارنة بالأعوام السابقة، وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم العراقية أن النتائج جيدة جدًا هذا العام بالمقارنة مع السنوات السابقة.

معدلات القبول 2023 في العراق سادس أدبي

في الساعات الأخيرة بعد إعلان نتائج الصف السادس الاعدادي الدور الأول 2023 ، بدأت جميع الجامعات العراقية في الكشف عن نسب قبولها على مواقعها الخاصة بها، و أكدت وزارة التربية أيضًا أنه بعد إعلان النتائج ، ستفتح جميع الجامعات العراقية باب التسجيل للطلاب العراقيين ، وسيكون قبول الجامعات إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي للوزارة ، وذلك لتسهيل الأمور وتخفيف الجهد على الطلاب.

معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023

جامعة البصرة كلية الطب 99.67

جامعة البصرة كلية طب الزهراء 99.57

جامعة البصرة كلية طب الاسنان 98.83

جامعة البصرة كلية الصيدلة 98.5

جامعة البصرة كلية الهندسة قسم الحاسوب 93

جامعة البصرة كلية الهندسة قسم الميكانيك 90.5

جامعة البصرة كلية الهندسة قسم الكيمياوية 95.33

جامعة البصرة كلية الهندسة قسم المواد 88.33

جامعة البصرة كلية العلوم 82.67

جامعة البصرة كلية العلوم قسم الرياضيات 74.17

جامعة البصرة كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات 75

جامعة البصرة كلية القانون 82

جامعة البصرة كلية التمريض للذكور 96.33

جامعة البصرة كلية التمريض للبنات 93.17

جامعة البصرة كلية الطب البيطري 68.33

جامعة البصرة كلية الزراعة 60

جامعة البصرة كلية الادارة والاقتصاد 61.5

جامعة البصرة كلية الادارة والاقتصاد القرنة 60

جامعة البصرة كلية التربية القرنة 65.5

جامعة البصرة كلية التربية للعلوم الصرفة 70.67

جامعة البصرة كلية التربية للعلوم الانسانية 72.67

جامعة البصرة كلية التربية للبنات 66.33

جامعة البصرة كلية الآداب 68.67

جامعة البصرة كلية علوم البحار 63.83

جامعة الموصل كلية طب الموصل 100.33

جامعة الموصل كلية طب الاسنان 99.13

جامعة الموصل كلية الصيدلة 98.83

جامعة الموصل كلية الهندسة قسم الحاسوب 95