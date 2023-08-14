“نزلها الآن” تردد قناة كرتون نتورك بالعربية 2023 الجديد HD على جميع الأقمار الصناعية

قناة كرتون نتورك بالعربية هي وجهة ممتعة ومشوقة للأطفال ومحبي الرسوم المتحركة، حيث تقدم تشكيلة رائعة من البرامج والمسلسلات الكرتونية المحبوبة، تندرج هذه القناة ضمن إطار شبكة قنوات كرتون نتورك التلفزيونية وتمتلكها شركة تيرنر برودكاستينغ سيستمز، وبفضل مجموعتها المتنوعة من البرامج تقوم قناة كرتون نتورك بالعربية بتقديم تجربة ممتعة للمشاهدين من خلال ترجمة الرسوم المتحركة إلى اللغة العربية وتوفير محتوى يناسب جميع الأعمار، فيما يلي من خلال هذا التقرير سوف نتعرف على تردد قناة كرتون نتورك بالعربية على جميع الأقمار الصناعية.

قناة كرتون نتورك بالعربية

تهدف قناة كرتون نتورك بالعربية إلى تقديم تجربة ترفيهية ممتعة للأطفال، وتعبر القناة عن قيم التعلم والحب والصداقة والإبداع من خلال مجموعة متنوعة من البرامج، كما تسعى القناة إلى تلبية اهتمامات الجمهور العربي من مختلف الفئات العمرية من خلال برامجها المنوعة والممتعة، وتحرص على الحفاظ على المعايير العالمية في ترجمة وعرض البرامج، مما يجعلها وجهة موثوقة وجذابة لجميع محبي الرسوم المتحركة في العالم العربي.

تردد قناة CN بالعربية على نايل سات

قناة CN بالعربية التردد التردد 12226 الاستقطاب أفقي «H» معامل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 6/5

تردد قناة CN بالعربية على عرب سات

قناة CN بالعربية التردد التردد 11747 الاستقطاب أفقي «H» معامل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 4/3

تردد قناة CN بالعربية على ياه سات

قناة CN بالعربية التردد التردد 12139 الاستقطاب رأسي «V» معامل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 9/8

برامج قناة كرتون نتورك