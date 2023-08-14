“نزلها الآن” تردد قناة كرتون نتورك بالعربية 2023 الجديد HD على جميع الأقمار الصناعية
قناة كرتون نتورك بالعربية هي وجهة ممتعة ومشوقة للأطفال ومحبي الرسوم المتحركة، حيث تقدم تشكيلة رائعة من البرامج والمسلسلات الكرتونية المحبوبة، تندرج هذه القناة ضمن إطار شبكة قنوات كرتون نتورك التلفزيونية وتمتلكها شركة تيرنر برودكاستينغ سيستمز، وبفضل مجموعتها المتنوعة من البرامج تقوم قناة كرتون نتورك بالعربية بتقديم تجربة ممتعة للمشاهدين من خلال ترجمة الرسوم المتحركة إلى اللغة العربية وتوفير محتوى يناسب جميع الأعمار، فيما يلي من خلال هذا التقرير سوف نتعرف على تردد قناة كرتون نتورك بالعربية على جميع الأقمار الصناعية.
قناة كرتون نتورك بالعربية
تهدف قناة كرتون نتورك بالعربية إلى تقديم تجربة ترفيهية ممتعة للأطفال، وتعبر القناة عن قيم التعلم والحب والصداقة والإبداع من خلال مجموعة متنوعة من البرامج، كما تسعى القناة إلى تلبية اهتمامات الجمهور العربي من مختلف الفئات العمرية من خلال برامجها المنوعة والممتعة، وتحرص على الحفاظ على المعايير العالمية في ترجمة وعرض البرامج، مما يجعلها وجهة موثوقة وجذابة لجميع محبي الرسوم المتحركة في العالم العربي.
تردد قناة CN بالعربية على نايل سات
|قناة CN بالعربية
|التردد
|التردد
|12226
|الاستقطاب
|أفقي «H»
|معامل الترميز
|27500
|معامل تصحيح الخطأ
|6/5
تردد قناة CN بالعربية على عرب سات
|قناة CN بالعربية
|التردد
|التردد
|11747
|الاستقطاب
|أفقي «H»
|معامل الترميز
|27500
|معامل تصحيح الخطأ
|4/3
تردد قناة CN بالعربية على ياه سات
|قناة CN بالعربية
|التردد
|التردد
|12139
|الاستقطاب
|رأسي «V»
|معامل الترميز
|27500
|معامل تصحيح الخطأ
|9/8
برامج قناة كرتون نتورك
- كريغ من الجدول.
- أوجي والصراصير.
- دوروثي وساحر أوز.
- بولي بوكيت.
- العدالة الصغيرة.
- قطار بلا نهاية.
- بن تن أومنيفرس.
- بن وعصام.
- يحيا أنجيلو.
- برنامج Looney Tunes Cartoons.
- الدجاجة الآلية.
- فيكتور وفالنتينو.
- أبطال التيتانز.
- جزيرة المخيم الصيفي.
- بوكيمون.
- برنامج لايزي تاون.
- مغامرات تشاك والأصدقاء.
- جيلي جام.
- المحقق كونان.
- كابتن كريم وقطار الحكايات.
- كريبتو الكلب العجيب.
- فقرة توم وجيري.
- باتمان.
- ساموراي جاك.
- تنانين قرية بيرك.
- سباقات مضحكة.
- سامي رجل الإطفاء.
- يابا دابا ديناصور.
- مسلسل بينغو.
- القطعة النادرة.
- مغامرات سكوبي دو.
- مختبر دكستر.
- كونغ فو باندا أساطير الروعة.
- فيلم السنافر.
- الجميلة والوحش.
- هوتيل ترانسيلفانيا.