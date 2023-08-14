تردد قناة mbc بوليود الجديد 2023 على النايل سات وعرب سات MBC Bollywood TV

إذا كنت تتطلع إلى متابعة الأفلام والمسلسلات الهندية بجودة عالية فإن قناة إم بي سي بوليوود MBC Bollywood هي الاختيار المثالي، حيث تعد هذه القناة مختصة في عرض المحتوى الهندي المتميز والرائع سواء كانت أفلاماً أو برامجاً تلفزيونية، تقدم القناة تجربة مشاهدة ممتعة للأفلام والبرامج الهندية المتنوعة، وبفضل جهودها المستمرة في تحسين جودة البث تقدم قناة MBC Bollywood محتوى مميز ومشوق يلبي احتياجات المشاهدين، ومن خلال هذا التقرير سوف نتعرف على تردد قناة MBC بوليود على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات.

قناة mbc بوليود

قناة MBC بوليود هي جزء من مجموعة قنوات MBC التي بدأت بثها في عام 1991 وحققت شهرة واسعة منذ إطلاقها، وتعتبر MBC واحدة من أشهر وأقوى وأقدم الشبكات التلفزيونية في الوطن العربي، تتميز هذه القنوات بأنها تقدم محتوى مجاني تماماً مما يعني أنها لا تتطلب أي اشتراك أو دفع رسوم، كما تضم مجموعة MBC عدة قنوات متنوعة منها MBC 1 و MBC 2، ومع تزايد انتشار الدراما الهندية وشعبيتها في الوطن العربي تم إطلاق قناة MBC بوليود في عام 2013، تمثل هذه القناة جزءاً من تلفزيون الشرق الأوسط وتركز على عرض الأفلام والمسلسلات الهندية الشهيرة، وحققت القناة نجاحاً كبيراً واستقطبت أكثر من مائة مليون مشاهد ومتابع في مختلف دول الوطن العربي.

تردد قناة MBC بوليوود النايل سات 2023

القمر الصناعي: النايل سات.

تردد القناة: 11470

الاستقطاب: عمودي.

معدل ترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة MBC بوليود 2023 على عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد القناة: 11270

الاستقطاب: عمودي.

معدل ترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 5/6

كيفية تثبيت قناة MBC بوليود على الريسفر

إليك خطوات استقبال تردد قناة MBC بوليوود على جهازك: