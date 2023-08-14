“شاهد واستمتع” تردد قناة ماجد للأطفال 2023 على نايل سات وعرب سات

تعتبر قناة ماجد من بين القنوات البارزة والمشهور والمميزة في الوطن العربي وذلك لمكانتها الخاصة في قلوب مختلف الأجيال وعبر مختلف البلدان، تأتي هذه الشهرة من مجلة ماجد المشهورة والتي كانت وما زالت تعد واحدة من أروع وأجمل المجلات التي رافقت العديد من الأجيال العربية، تعتبر مجلة ماجد مصدراً للقصص الترفيهية والتعليمية والتربوية، بالإضافة إلى مقالاتها الرائعة والمميزة التي أثرت في تنمية القراءة والثقافة بين الشباب والأطفال في العالم العربي، من خلال هذا المقال سوف نتعرف على تردد قناة ماجد للأطفال 2023 على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات.

قناة ماجد 2023

قناة ماجد تعتبر واحدة من أكثر القنوات المتميزة والرائعة في مجال تقديم المحتوى الموجه للأطفال بمختلف أعمارهم، تمتاز هذه القناة بتنوع برامجها وأفكارها المبتكرة مما يجعلها محط اهتمام وإعجاب الجمهور بشكل كبير، ويرجع ذلك النجاح البارز لهذه القناة إلى كونها امتداداً لمجلة ماجد المشهورة والتي استمرت على مدى فترات طويلة وأصبحت من أشهر مجلات الأطفال في العالم العربي، حيث جمعت هذه المجلة بين التعليم والترفيه بطرق مبتكرة مما ساهم في ترسيخ مكانتها وتأثيرها في حياة الأجيال المتعاقبة.

تردد قناة ماجد على النايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12226.

معامل التصحيح: 3/2.

معدل الترميز للقناة: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة ماجد على العرب سات

التردد: 11804.

القمر الصناعي: عرب سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

برامج قناة ماجد للاطفال

أصغر رجل في العالم.

ايرنيست وسيليستين.

فقاعات بيب واحة.

أوسكار القوة الصغيرة.

ليو الحارس الغابة.

البقرة القط والمحيط.

آغي نينجا الفواكه.

ممكلة الحيوانات.

مغامرات مارتن الصباحية.

أطفال شارع سيجال.

يويو البومة والأصدقاء.

خمن الحل.

ديناصور.

الأبطال الستة.

روبنزل.

برنامج ريشة.

برنامج أبطال الغد.

الدنيا روزي.

كرتون كرملة.

كسلان.

كرتون ماجد.

كرتون منصور.

أمونة المزيونة.

كرتون بن وعصام.

النقيب خلفان.

أهم الأغاني التعليمية على قناة ماجد