“كله هيدخل تمريض ولا اي شوف مؤشرات قبولك من عدمها… مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية ثانوية عامة 2023

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023 بعد الانتهاء من تنسيق المرحلة الأولى تعلن وزارة التربية والتعليم عن قدوم المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات والمعاهد حسب مجموع طلاب الثانوية العامة وكانت نسبة النجاح ٧٨%أفضل من العام الماضي

تنسيق المرحلة الثانية التعليم العالي تنشر أدلة إرشادية لمساعدة الطلاب

قرب انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق القبول في الجامعات والمعاهد يقوم وزير التربية والتعليم بإتاحة كافة المعلومات التي تساعد طلاب الثانوية العامة في الاستخدام الصحيح للموقع الإلكتروني واختيار رغباتهم بدقه للالتحاق بالجامعات الحكومية، حيث أوضح مشرف مكتب التنسيق أن التنسيق يتم بعدة مراحل بشكل إلكتروني، قام المركز الاعلامي إطلاق حملة تعريفية لكيفية التنسيق والقبول فى الجامعات، ويقوم من خلال سؤال وجواب يتضمن إجابة الأسئلة التي يبحث عنها طلاب الثانوية العامة، حيث يتم توضيح عبر الموقع الالكتروني وحسابات مواقع وزارة التربية والتعليم العالي، ويجب على الطلاب باختيار الجامعة حسب الموقع الجغرافي الأول، ويمكن للطالب طباعة الرغبات التي قام بإدخالها، يمكن للطالب تغيير رغباته ويتم تنسيق الطالب وفقا لأخر تعديل قام به

درجات تنسيق المرحلة الثانية ٢٠٢٣

نسبة التنسيق لطلاب الثانوية العامة شعبة العلمي حوالى 60% ما يعادل 246 درجة، نسبة تنسيق المرحلة الثانية شعبة الأدبي حوالى 59% ما يعادل 238 درجة، يقدم الطلاب على كليات المرحلة الثانية من خلال موقع التنسيق الالكتروني شعبة علمي وأدبى

موعد تنسيق المرحلة الثانية 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي من خلال مؤتمر صحفي عن بدء التسجيل في تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة الموافق ١٤/٨/٢٠٢٣ للتقديم من شعبة علمي علوم وعلمي رياضة وشعبة الأدبي ويستعرض الحدود الدنيا للكليات بالدرجات خاصة بعد انتهاء المرحلة الأولى يوم الخميس الماضي

نقدم لكم أهم كليات المرحلة الثانية علمى علوم

تضم هذه الشعبة عدد كبير من الطلاب ٢٠٢٣، كتابة الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني في فتره زمنيه معينه، وتشير التوقعات انخفاض بسيط للدرجات بين المرحلة الاولى والثانية لشعبة علمي علوم، كليه حاسبات وذكاء اصطناعي بنها، ذكاء اصطناعي منوفية، حاسبات وذكاء اصطناعي جنوب الوادي

بالنسبة لكليات الطب البيطري فيوجد طب بيطري المنيا، طب بيطري بنها، طب بيطري القاهرة، وكلية علوم عين شمس، كلية علوم بورسعيد، كلية علوم اسوان

·يزيد الاهتمام لتنسيق المرحلة الثانية 2023 بالأخص شعبة علمي علوم لاحتواء هذه الشعبة على عدد كبير من طلاب الثانوية العامة حوالي 362 ألف طالب وطالبة