“مفيش تأجيل كله شائعات وبس… أخيراً الخطة الزمنية النهائية لموعد بدء العام الدراسي 2023 في المعاهد والجامعات شوفها ومتدورش برا

بدء العام الدراسي 2023 موعد بدء الدراسة في المدارس والجامعات هو سؤال من أكثر الأسئلة التي تشغل تفكير كل الطلاب في بداية وقت الاجازة الخاصة باخر العام الدراسي وفي الغالب تكون بداية العام الدراسي في مصر في الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر من كل سنة، وأحيانا تتأجل الدراسة بحيث تكون في بداية شهر أكتوبر من كل سنة، ومن خلال موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ظهرت حالة من الجدل والاندهاش حيث أن انتشر خبر تحديد موعد بدء الدراسة في يوم 15 سبتمبر 2023 ولكن أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم في تصريح بان هذا الكلام غير رسمي وليس صحيح على الإطلاق وكل هذه مجرد إشاعات ليس لها أي دليل من الصحة.

تحديد موعد بدء الدراسة

إن وزارة التربية والتعليم تقوم بتحديد موعد بدء الدراسة من خلال الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023 وهذا الموعد يكون خاص بالمدارس الحكومية وتقوم بتحديد أيضا موعد الدراسة للمدارس الدولية والمدارس الخاصة وفي الغالب تكون الدراسة للمدارس الدولية والخاصة تبدأ قبل موعد الدراسة بالمدارس الرسمية بحوالي أسبوعين تقريبا، وأصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم بالتأكيد على جميع المديريات التعليمية التابعة للمدارس الخاصة بمختلف أنواعها إلزامها الدراسية المقررة للمدارس وقام الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم بالتشديد على تكليف المديريات بأن تقوم بتشكيل لجان من أعضاء المراجعة الداخلية بحيث تتأكد من إعلان المصروفات الدراسية في المدارس وفقا للتدرج القانوني ويجب تنفيذ هذه اللجان بدقه عاليه.

توقعات وتنبؤات بموعد الدراسة لعام 2023- 2024

يوجد توقعات متداولة بأن موعد بدء الدراسة يكون في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر 2023 حيث أن الدراسة تبدأ بالترم الأول لفترة تصل إلى 14 أسبوع, حيث يكون امتحانات الفصل الدراسي الأول يتم إجرائها في يوم 14 يناير 2024 ينتظر الطلاب اعلان موعد بدء الدراسة من وزارة التربية والتعليم، فمن المقرر أن تقوم بالإعلان عنه من خلال هذا الشهر الحالي كما تبدأ فترة الفصل الدراسي الثاني في اليوم الحادي عشر من شهر فبراير لعام 2024 وتم الانتهاء من السنة الدراسية لكل المستويات في يوم الثامن من شهر يوليو لعام 2024 وإعلان أيام الحضور الفعلية في المدارس وأيام الاجازات ومواعيد الامتحان الشفوي والنظري في كل صفوف النقل بالمرحلة الإعدادية والثانوية الفنية والمرحلة العامة.