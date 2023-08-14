“هتترفد من الشغل فى ثانية لو عملت ده”..شوف بعض الحالات اللى مكن تفصلك فصل نهائي..+طبقا لقانون العمل الجديد!!

هتترفد من الشغل لو عملت كدا حالات فصل الموظفين في القانون الجديد قامت الحكومة ببذل كامل جهدها من أجل الحفاظ على الانتظام في حركة سير المنظومة التي تتعلق بالموظفين لما يمثل ذلك أهمية كبرى، وترتب على ذلك شعور أغلب الموظفين بالقلق والخوف حيث شددت الحكومة على بعض الضوابط والإجراءات والتي تعد أهمها هو تنظيم حركة العمل بين العاملين في مختلف المحافظات وبين القطاعات حيث تهدف الحكومة إلى المحافظة على حقوق الجميع وواجباتهم سواء في القطاع الحكومي والخاص، بالإضافة إلى بعض الضوابط الشروط التي نص عليها القانون منها تعرض الموظف للفصل أو سداد غرامة كبيرة من المال في حالة مخالفة تلك الشروط وهذا ما سنتعرف عليه خلال مقال اليوم فتابعونا.

حالات فصل الموظفين من العمل بشكل نهائي

إن قانون العمل خاص بالموظفين وهو أهم ملجأ لهم حيث يتمكن أي موظف من خلاله الحصول على حقوقه، ولكن يجب معرفة أنه رغم ذلك فإن هناك نص من نصوص القانون محتواه فصل الموظف من الخدمة بشكل نهائي وفي نفس الوقت لا يستطيع الحصول على مستحقاته بالإضافة إلى غرامة تصل إلى مائتي ألف جنيه، وهذا النص يتعلق بالموظف الذي يثبت عليه تعاطيه المخدرات والمواد الضارة، وفي تلك الحالة حتى إن ترك ذلك وعاد إلى طبيعته لا يمكنه الرجوع مرة أخرى، وإذا تستر الموظف على أى موظف يتعاطى المخدرات فإنه أيضا تقع على عاتقه غرامة 200 ألف جنيه، ومن ضمن الحالات التي تعرض الموظف للفصل هي انقطاعه عن العمل حوالي خمسة عشر يوما متواصل دون تقديم عذر يمكن قبوله، وأيضا انقطاعه عن العمل ثلاثين يوما في العام غير متواصلين إذا كان لائق صحيا وهذا يحدده المجلس الطبي.

ضوابط خروج الموظفين من العمل

قانون العمل الجديد لم يقتصر على ذلك حيث توجد بعض الحالات التي يخرج العمل من العمل نهائيا وهي بلوغه الستين عاما حيث يعتبر في تلك الحالة قد استوفى شروط التأمين الاجتماعي، وأيضا إذا قدم الموظف استقالته أو تم إحالته المعاش والاختلاف يمكن في حصول العامل على كل حقوقه المالية فيما تعرف بمكافأة نهاية الخدمة، ومعاش يحصل عليه كل شهر.