“نزلها الآن” تردد قناة ناشونال جيوغرافيك أبوظبي 2023 الجديد HD على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات

تعتبر قناة ناشونال جيوغرافيك أبوظبي قناة مهمة ومفيدة للعديد من المواطنين العرب حيث تقدم مجموعة متنوعة من الأفلام الوثائقية المتعلقة بالطبيعة والعلوم، وتسعى القناة جاهدة لتقديم المعلومات بطريقة سهلة وميسرة مما يساهم في توصيل المعرفة والثقافة بشكل فعال إلى المشاهدين، هذه الميزة تجعلها محط اهتمام لفئة كبيرة من المشاهدين الباحثين عن تجربة تعليمية وترفيهية متميزة.

قناة ناشونال جيوغرافيك

بدأ بث قناة ناشونال جيوغرافيك أبوظبي في عام 2004 على القمر الصناعي نايل سات، وخلال تلك الفترة كانت القناة الوثائقية الوحيدة المتاحة على هذا القمر، واستطاعت القناة أن تجذب اهتمام فئات متنوعة من المجتمع في مختلف دول العالم بفضل تقديمها محتوى فريد ومتميز عن غيرها من القنوات الفضائية، ورغم وجود منافسين لها في مجال المحتوى الوثائقي إلا أنها استمرت في تحقيق الريادة والتفوق منذ ذلك الوقت حتى اليوم.

برامج قناة ناشونال جيوغرافيك

ناشونال جيوغرافيك تقدم مجموعة متنوعة من البرامج الوثائقية التي تستهدف جمهوراً واسعاً من مختلف أنحاء العالم ومن بين هذه البرامج:

برنامج “أسبوع القطط الكبيرة“

يتناول حياة الحيوانات التي تنتمي إلى فصيلة القطط الكبيرة مثل الأسود والنمور، ويسلط الضوء على مغامراتهم وسلوكياتهم المختلفة.

برنامج “الأرض بث مباشر“

يقدم للمشاهدين لقطات حية ومباشرة من مختلف مناطق العالم، ويستعرض فيها الأحداث والحياة البرية والطبيعة بشكل واقعي.

برنامج “سمكة التونة العنيدة“

يرصد حياة سمكة التونة والتحديات التي تواجهها أثناء اصطيادها من قبل الصيادين، ويتناول الصراعات والمنافسات في عالم صيد التونة.

برنامج “علم البسطاء“

يقوم بتبسيط مفاهيم العلوم الفيزيائية وتقديمها بطريقة سهلة ومشوقة من خلال مواقف حياتية يومية وذلك لتوضيح الأمور العلمية بشكل مبسط وممتع.

تردد قناة ناشونال جيوغرافيك على النايل سات

عند ضبط إعدادات القناة على جهاز الاستقبال باستخدام تردد قناة ناشونال جيوغرافيك ستتمكن من مشاهدة القناة بجودة عالية (HD) مباشرة من القمر الصناعي نايل سات وذلك من خلال ضبط جهاز الريسيفر على التردد الجديد وهو:

اسم القناة: ناشونال جيوغرافيك.

تردد القناة: 12226

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على العرب سات

يمكنك متابعة قناة ناشيونال جيوغرافيك على القمر الصناعي عرب سات من خلال ضبط جهاز الإستقبال على التردد التالي: