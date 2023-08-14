يلا يا عم الساعة في ايدك كام… مفاجأة كبرى معرفة انتهاء التوقيت الصيفي وامتا هتغير ساعتك

موعد انتهاء التوقيت الصيفي ورجوع ساعة الشتوي تاني يتساءل العديد من الناس عن الموعد الذي سيعود فيه التوقيت الشتوي مرة أخرى بعدما مرت فترة على تطبيق التوقيت الصيفي حيث أصبحت الساعة الثانية عشرة صباحًا هي الواحدة صباحًا، وتم تطبيق التوقيت الصيفي وفقًا للقرار الحكومي الذي يرأسه للدكتور مصطفى مدبولي، ويمتد التوقيت الصيفي حتى فترة معينة من السنة ثم يبدأ التوقيت الشتوي مرة أخرى في التطبيق، لذلك نود إلقاء الضوء في هذا المقال على موعد عودة التوقيت الشتوي مرة أخرى.

بداية تطبيق التوقيت الصيفي

من المعروف أن التوقيت الصيفي بدأ من يوم 28 من إبريل لعام 2023 بعد توقف دام لمدة سبعة سنوات لهذا التوقيت وتم تطبيقه طبقًا لنص المادة الأولى من القانون وشملت تلك المادة موعد بدء التطبيق للتوقيت الصيفي والذي تم اعتماده بعد التقرير البرلماني الذي قدمته اللجنة الإدارية المحلية بمجلس النواب، وجاء نص المادة الثانية على أن يتم نشر هذا القانون الذي تم إصداره في المادة الأولى في جريدة رسمية و يتم تطبيقه رسميًا في اليوم التالي من نشر الخبر في تلك الجريدة.

وتأخير الساعة بمقدار ساعة بسبب التوقيت الصيفي أدى إلى تبكير ساعات عمل الموظفين بمقدار ساعة لكي تطول ساعات فترة النهار، وكان الهدف من التوقيت الصيفي هو ترشيد استهلاك الطاقة حيث شهد العالم في الآونة الأخيرة تغيرات بارزة في عالم الاقتصاد وإفلاس بعض الدول، وانقسم رد فعل المواطنين في مصر على هذا الموضوع بين المؤيد والمعارض.

موعد بداية التوقيت الشتوي في مصر وانتهاء التوقيت الصيفي

للإجابة على السؤال المنتظر إجابته منذ مدة والذي يبحث عنه الكثير من الناس وهو موعد انتهاء التوقيت الصيفي وبداية التوقيت الشتوي مرة أخرى والإجابة هي أنه وفقًا للقانون الذي تم تطبيقه لبدء التوقيت الصيفي هو أن التوقيت الصيفي يستمر قرابة الستة أشهر أي أن بداية التوقيت الصيفي كانت في 28 من ابريل عام2023 الموافق الجمعة الأخير من هذا الشهر ومن المتوقع انتهائه يوم27 من اكتوبر عام 2023 والذي يوافق يوم الجمعة الأخيرة في هذا الشهر وسيكون في فصل الخريف.