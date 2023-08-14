مبسوط طبعاً يا سيدي.لكل الموظفين مليون وترليون مبروك عليكو, تحديد سن التقاعد الرسمي += مكافأةنهاية الخدمة

تحديد سن التقاعد يأتي قانون العمل الجديد بضوابط جديدة بشأن تحديد سن التقاعد لجميع العاملين في القطاع الخاص والعام ونص القانون على تحديد سن التقاعد, الذي يفيد بمد فترة العمل بعد سن الستين للعمال والموظفين على أن لا يجوز تحديد سن التقاعد عند الستين سنة, ولا يجوز لصاحب العمل إجبار الموظف على إنهاء العمل عند الستين, فهذا الأمر يرجع له إن كان يرغب في مد فترة العمل أو لا.

مشروع قانون العمل الجديد وتحديد سن التقاعد

جاء قانون العمل الجديد بتحديد العديد من التطبيقات والأحكام التي تخص الموظفين والعمال بالقطاع العام والخاص وهي كالأتي:

لا يجوز للموظف والعامل أن يحدد سن التقاعد قبل الستون عاما وليس من صلاحية صاحب العمل أن يقوم بإجبار الموظف على ترك العمل في سن الستين, وهذا بشرط أن لا يوجد عقد يحدد إنتهاء المدة ويطبق قانون التأمين الإجتماعي فيما يتعلق بسن إستحقاق المعاش, بإنه يحق للموظف الإستمرار في العمل بعد بلوغه سن الستون عاما إذا كان يريد ذلك ويستكمل المدة المحددة له لإستحقاق المعاش, ويحق للموظف مدة عمله بعد الستين بصرف مكافأة بواقع أجر نصف شهر على كل عام من الأعوام الخمسة من الخدمة, ويصرف له أجر شهر عن السنوات التالية لها وهذا وفقا لتأمين الشيخوخة والعجز أو الوفاة التي نص عليها قانون التأمين الإجتماعي, ويستحق مكافأة على سنوات الخدمة من سن ال 18 عاما, وفيما بعدها وتحسب المكافأة على آخر أجر كان يتقضاه الموظف, وتصرف المكافأة في حالة إستحقاقها للوفاة وفقا لأحكام قانون التأمين الإجتماعي.

شروط إستحقاق مكافأة نهاية الخدمة للقطاع الخاص

هناك بعض الشروط الواجب توافرها للحصول على مكافأة نهاية الخدمة وهي كالأتي:

تقدم مكافأة نهاية الخدمة للموظف تقديرا له وما قام به من تأدية عمله أثناء خدمته ولكن لصرف المكافأة يجب أن يكون الموظف بلغ ال 60 عاما, ويحق له صرف شهر كامل عن السنوات الخبرة التي تم قضاؤها, وإضافة إلى صرف المكافأة بداية من سن ال 18 عاما إلى سن الستون, ولا يشترط قانون العمل ان يحصل الموظف على مكافأة نهاية الخدمة عن عدد السنين التي قام بالعمل بها وإن كان عاما واحدا, وإذا إنتهى العام سيحصل على ما أنفقه وما عمل به أثناء الوظيفة.