“هُنا”نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023 الدور الاول جميع المحافظات عبر وزارة التربية، قدمت وزارة التربية والتعليم في العراق نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023 الدور الاول جميع المحافظات عبر وزارة التربية في البلاد لطلاب الأقسام الأدبية والعلمية والبيولوجية والتطبيقية. تم الإعلان عن نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023 الدور الاول جميع المحافظات عبر وزارة التربية. وتم توفير النتائج عبر رابط الوزارة لتمكين الطلاب من معرفة نتائجهم. وتم الإعلان عن النتائج لجميع المحافظات في العراق، مثل محافظات الأنبار وأربيل وبغداد والبصرة وبابل وحلبجة ودهوك، بالإضافة إلى محافظة السليمانية وكركوك وصلاح الدين والنجف وميسان ومحافظة واسط.

اعتراضات السادس الاعدادي 2023

تم الانتهاء من تصحيح أوراق الاعتراضات الخاصة بالصف السادس الإعدادي في جميع محافظات العراق بعد وضع جميع الملاحظات الموجودة على المستوى الوطني. تم ذلك وفقًا لمصادر تربوية داخل وزارة التربية والتعليم في العراق. الغرض من هذا التصحيح هو إعادة التدقيق في درجات الطلاب في سلسلة الامتحانات الأولى، وذلك تمهيدًا لإعلان نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023 الدور الاول جميع المحافظات عبر وزارة التربية.

نتيجة اعتراضات السادس الإعدادي 2023

يتسهّل موقع وزارة التربية والتعليم عملية اطلاع طلاب الصف السادس الإعدادي على الاعتراضات عن طريق الموقع الإلكتروني “نتائجنا”. يوفّر الموقع عرض نتائج الدور الأول لشكاوى الصف السادس الإعدادي في جميع محافظات العراق، حيث يتم تحديثه تلقائيًا حال صدور النتائج. هذه الخطوة تهدف الوزارة من خلالها إلى توفير الوقت والجهد للطلاب، وتسهّل عليهم الوصول إلى النتائج عبر الموقع بسهولة. لمعرفة نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023 الدور الاول جميع المحافظات عبر وزارة التربية، يجب على الطلاب اتباع الخطوات التالية: