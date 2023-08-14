كونجراتيولاشن…. ال1000 جنيه هيبقو 125 ألف لو انت من عملاء بنك مصر روح شوف الشهادات الخيالية اللى هتغنيك مش هتعمل حاجاة تاني

شهادات بنك مصر تقدم البنوك في كل فترة مجموعة شهادات بفوائد تعود على عملاء البنك تجعلهم يُقبلون على اقتنائها، وكي يستمر العملاء بالتعامل مع البنك، وهي عبارة عن شهادات استثمارية ذات عائد سنوي قد يكون ثابت أو متغير حسب نوع الشهادة المُقتناه من قبل العميل، وكما ذكرنا أعلاه أن البنك يعمل على تجديد وتقديم شهادات بشكل جديد ومتنوع سنويًا، وكان من أبرز الشهادات التي أصدرها بنك مصر في هذه الآونة لعام 2023، الشهادة البنكية الأكثر رواجًا والتي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي وعناوين الصفحات الرئيسية للبنك نوافي تفاصيلها باستفاضة في العناوين التالية.

شهادات القمة لبنك مصر

أصدر بنك مصر حديثًا عدد من الشهادات ذات الفوائد العالية، بحيث أُعدت شهادة القمة أعلى شهادة بنكية من حيث الفائدة من بين كل الشهادات التي أصدرها بنك مصر سابقا، وقد أُصدرت بالتزامن مع شهادات البنك الأهلي الجديدة، ويتم إصدار هذه الشهادة للناس الطبيعين وتكون ذات أجل ثلاث سنوات بعائد ثابت يتم صرفه بشكل شهري كما تتيح خيار إمكانية استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور ستة أشهر من تاريخ شرائها، ويكون ذلك وفقًا للقواعد الخاصة بها، بل وتتيح أيضًا السماح بالاقتراض بضمانها،ويكون الحد الأدنى لشرائها 1000 جنيه ومضاعفاتها، وهناك شهادات أخرى أصدرها البنك مثل شهادة ابن مصر وشهادات العائد الثابت ذات 5 سنوات و7 سنوات.

شهادات ادخارية للبنك

تنوعت شهادات الادخار التي أصدرها بنك مصر، حيث نجد أن هناك شهادات ذات فائدة كبيرة أيضًا تندرج تحت عنوان الشهادات ذات العائد القوي أو القيمة الكبرى لمستهلكيها، وتتمثل هذه الشهادات في الشهادة الادخارية “ابن مصر”، وهذه الشهادة تتقارب في مواصفاتها مع شهادة القمة إلا أنها تختلف من حيث العائد بحيث نجد أن فائدتها تتناقص سنويا بالتدريج وذلك خلال فترة الشهادة، وهي شهادة ذات أجل 3 سنوات ويمكن أيضًا استرداد جزء من قيمتها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدارها للعميل، كما تتميز أيضًا بأنه يمكن بالاقتراض بضمانها.

إقتناء الشهادات واستثمارها

كي يستطيع العميل إقتناء الشهادة واستخدامها يقوم بالدخول على موقع البنك BM onlineوذلك من خلال الرقم التعريفي وكلمة السر، ثم يختار تبويب الشهادات ليختار الشهادة التي يريدها، وبذلك يكون قد أتم المعاملات بنجاح.