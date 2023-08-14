التقويم الدراسي المعدل في الكويت قامت وزارة التربية والتعليم في دولة الكويت بالإعلان عن التقويم الدراسي لعام 2024 وذلك فور الإنتهاء منه، حيث يحتوي ذلك التقويم على كافة النشاطات الأساسية التي يمكن ممارستها خلال العام ومن أهمها مواعيد الاختبارات الفصلية وأيضا الخاصة بالصف الثاني عشر، وقد قامت الوزارة بوضع التقويم بشكله النهائي وذلك في جميع المراحل التعليمية، ويشمل ذلك مواعيد بداية كل مرحلة ونهايتها أيضا زنهاسا الفصل الدراسى بالإضافة إلى السنة الدراسية، وبالنسبة إلى المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية تبدأ الدراسة 18 من شهر سبتمبر والذي يوافق يوم الاثنين، أما مرحلة رياض الأطفال فتبدأ يوم 20 سبتمبر والذي يوافق يوم الأربعاء، وتلك هي بعض التفاصيل المتعلقة بذلك الأمر ومن خلال مقالنا لهذا اليوم سنتعرف على باقي التفاصيل فكونوا معنا.

التقويم الدراسى لعام 2024 في دولة الكويت

يستطيع العاملين في المدارس الكويتية الذهاب إلى المدرسة يوم 10 سبتمبر وبالنسبة إلى الصفوف الابتدائية الأولي فعليها الذهاب يوم الأحد 17 من سبتمبر وكما ذكرنا فإن الصفوف الابتدائية بالإضافة إلى المتوسطة والثانوية فعليها الذهاب يوم 18 من سبتمبر، وتظل الدراسة حتى 21 من فبراير حيث يعتبر ذلك التاريخ أول أيام الإجازة التي تبدأ في ذلك الوقت وتظل حتى يوم 21 من فبراير، وتبدأ اختبارات نهاية العام في شهر يونيو وبالنسبة إلى موعد الإعلان عن نتائج الصفوف العاشر والحادي عشر تبدأ من اليوم الثاني إلى الثالث عشر في الفترة التي يتم فيها اختبارات الصف الثاني عشر.

التقويم الدراسى في دولة الكويت المرحلة الابتدائية

قامت الوزارة بتقديم تقويم المرحلة الابتدائية حيث إن دوام الصف الأول السابع عشر من سبتمبر وباقي الصفوف الابتدائية في اليوم الثامن عشر من شهر سبتمبر، وتقييم الحالات المتعلقة بالغياب الذي يحدث في الصفوف الابتدائية يتم في اليوم الخامس والعشرين من شهر ديسمبر لعام 2023، وبالنسبة للعطلة فإنها تبدأ في 21 يناير وتنتهي في 21 فبراير، والدراسة في الفصل الدراسي الثاني فإنها تبدأ الرابع والعشرين من شهر فبراير وتظل الدراسة حتى السابع والعشرين من شهر مايو لعام 2024.