من 63% ‘فقط’… هتبص على نفسك هتكون في كلية حاسبات وممكن تجارة انجلش لا واي بقى الطب من 90% سيناريو مؤشرات تنسيق الجامعات الأهلية 2023

تنسيق الجامعات الأهلية مع قرب الانتهاء من إغلاق المرحلة الأولى للتسجيل في رغبات الجامعات بدأ تفكير أولياء الأمور والطلاب عن معرفة تنسيق الجامعات الأهلية وما هي مصاريفها وأسعارها، تنسيق الجامعات الأهلية في هذا الوقت قد تصدره محرك البحث في جوجل، حيث ان وزارة التعليم العالي كشفت تفاصيل التنسيق الالكتروني, كما ظهر في موقع التنسيق إن تنسيق المرحلة الاولى 2023 الحد الأدنى له في يوم السبت الماضي 5 أغسطس 2023 وقد انتهى الحد الأدنى للمرحلة الأولى أمس أعلنت الكثير من الجامعات الأهلية التفاصيل الخاصة بالتقديم لها ومصاريفها للعام الدراسي 2023- 2024 كما أن في الأيام المقبلة سوف تعلن وزارة التعليم العالي كل تفاصيل تنسيق الجامعات الأهلية 2023.

تصريحات وزارة التعليم العالي

أوضح مصدر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي فى بعض التصريحات أن هناك احتمالية انخفاض الحدود الدنيا للقبول فى تنسيق الجامعات الأهلية 2023-2024، ويمكن للطلاب على الاطلاع تنسيق الجامعات الاهليه لعام 2022 كنموذج استرشادي لهم حيث كانت كليات الطب والأسنان 80% وكلية الصيدلة 78% وكلية الهندسة 68% وكليات الطب البيطري 70% وباقي الكليات لمختلف التخصصات العلمية والأدبية 55%.

جامعة المنوفية الأهلية

كما أن جامعة المنوفية الأهلية أتاحت التقدم للالتحاق بها ببرامج الكليات الخاصة بها وهى عددهم عشرة كليات وهم كلية طب الأسنان وكلية الطب البيطري وكلية العلاج الطبيعي وكلية الطب وكلية الصيدلة وكلية الهندسة وكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي وكلية التمريض وكلية العلوم الإنسانية وكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية, حيث ان هذه الكليات لها القدرة على استيعاب حوالي 9500 طالب تقريبا, كما أن التنسيق في جامعة المنوفية الأهلية يستمر الى 14 اغسطس 2023.

جامعة الإسكندرية الأهلية

كما أن مؤشرات تنسيق الجامعات الأهلية فتحت باب التقديم إلكترونيا لطلاب الثانوية العامة من الآن حتى اسبوع بعد الاعلان عن نتيجة التنسيق الحكومي للمرحلة الأولى، وأعلنت جامعة الإسكندرية الأهلية عن كل تفاصيل الخاصة بالمصاريف لكل البرامج الموجودة بها، وهذه بعض المصاريف التي يمكن الاطلاع عليها ان برنامج جراحة الفم و الأسنان 130 ألف جنيه وبرنامج البنوك والتمويل 50 ألف جنيه وبرنامج صناعة البرمجيات والوسائط 55 ألف جنيه و برنامج المحاسبة ونظم المعلومات 50 ألف جنيه وبرنامج هندسة العمارة والتصميم الحضري 85 ألف جنيه.