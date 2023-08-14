نتائج اعتراضات السادس الاعدادي العراق| ظهور نتائج السادس الإعدادي| تقديم طلب اعتراض على نتائج الصف السادس في العراق

بدأت وزارة التربية العراقية، أمس الأحد الموافق 13 أغسطس 2023، في استقبال طلبات تقديم الاعتراضات الخاصة بطلبة وطالبات الصف السادس الإعدادي، حيث إن هذا الاعتراض يمثل في مراجعة ورقة الإمتحان الخاصة بالطالب المتظلم مرة أخرى، مقابل دفع رسوم معينة على كل مادة يتم إعادة تصحيحها، إضافة إلى أن الوزارة حريصة على أن كل طالب يأخذ جميع الدرجات التي يستحقها وفقًا لأداءه في الامتحانات، وفي مقال اليوم سنوضح لكم كافة التفاصيل الهامة التي تدور حول إمكانية الحصول على النتيجة بكل سهولة.

اعتراضات السادس الإعدادي في العراق 2023

يمكن لكل طالب وطالبة تقديم اعتراض على المادة المتضرر من درجاتها، ليتم مراجعتها مرة أخرى من قبل إدارات التعليم المتواجدة على مستوى محافظات العراق، مع العلم أن الوزارة حريصة على أن يأخذ كل طالب ما يستحقه وفقًا لأداءه في الامتحان وفي حال إذا كان هناك درجات أخرى مستحقة يتم على الفور وضعها بالنسبة للطالب، لكن يكون مقابل رسوم معينة يتم دفعها على كل مادة متظلم منها.

خطوات تقديم اعتراضات السادس الإعدادي في العراق

هناك بعض الخطوات الهامة من أجل القيام باستقبال طلبات اعتراضات الصف السادس الإعداد في العراق 2023 وفقًا لما يلي:-