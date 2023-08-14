إزالات الأحياء العشوائية في السعودية.. حقيقة إزالة الأحياء السكنية في المدينة المنورة 1445

في إطار الإزالات التي تتم داخل جميع مناطق المملكة العربية السعودية، تزامنًا للوصول إلى الوضع الحضاري والحديث الملائم داخل المملكة، وضمن خطط الرؤية الاستراتيجية التي عزمت المملكة على تنفيذها بحلول 2030، ظهرت مؤخرًا بعض الشائعات التي تُفيد بوجود إزالات داخل المدينة المنورة، مما سبب هذا قلقًا كبيرًا بين الأهالي، ودعاهم للبحث عن الحقيقة، وهو ما سنوضحه لكم في السطور التالية، لكي يتعرف عليه الجميع.

حقيقة إزالة الأحياء العشوائية في المدينة المنورة

قامت أمانة المدينة المنورة، بالرد على جميع الشائعات التي انتشرت في الفترة الماضية، وسببت ضجة كبيرة بين سكان المنطقة، بأنه لا يوجد أي إزالات داخل المدينة المنورة، وكل الخرائط التي تم تداولها بين العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، هي مجرد خطط مستهدفه لحصر المناطق التي سيتم لها إعادة ترميم وتحديث في بعض الأبنية دون إزالة نهائيًا، وذلك ضمن الرؤية الاستراتيجية التي تعمل عليها المملكة العربية السعودية في الوقت الحالي.

تطوير وتحديث المناطق في السعودية

وشددت أمانة المدينة المنورة، على جميع المواطنين بعدم إتباع الأخبار الشائعة والتأكد من صحة المعلومات عبر المواقع الرسمية، وعبر الدخول إلى الموقع الرسمي لأمانة الرياض، فضلاً عن أن المملكة العربية السعودية تعمل بشكل كبير على جعل جميع المناطق العشوائية في شكل حضاري يتناسب مع الوضع الحالي الذي يمر به العديد من الدول، إضافة إلى أن ذلك يكون عبر عمليات التطوير المختلفة، والمساهمة في الترميم، وتحديث الأبنيه المتهالكة، لتكون في صالح الجميع وتزامنًا مع الرؤية الاستراتيجية التي عزمت على تنفيذها بحلول 2030.