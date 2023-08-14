تردد قناة cbc سفرة الجديد 2023 لمتابعة جميع برامج الطبخ بشكل يومي مع مجموعة من أمهر الشيفات

تقدم قناة cbc سفرة 2023 مجموعة متنوعة من برامج الطبخ والمأكولات من مختلف الثقافات، بالإضافة إلى ذلك تقدم القناة مجموعة متنوعة من البرامج التي تخص المرأة والأسرة، مما يجعلها اختيارًا مثاليًا للراغبين في مشاهدة برامج الطبخ والمحتوى الموجه للمرأة، كما تستضيف قناة CBC سفرة مجموعة من أمهر الطباخين في منطقة الشرق الأوسط.

قناة cbc سفرة

قناة سي بي سي سفرة هي جزء من مجموعة قنوات cbc التي تتبع الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون المصرية، وقد بدأت بثها المباشر في عام 2011، ويعود تأسيس قنوات سي بي سي إلى رجل الأعمال المصري محمد أمين، وتتميز قناة سي بي سي سفرة بتقديم مجموعة متنوعة من البرامج المخصصة لفنون الطهي، مما يجعلها القناة الأمثل للمهتمين بعالم الطهي والمأكولات، كما أنها تقوم بتقديم وصفات من مختلف المطابخ العربية بطريقة مبسطة وسهلة التفهم، كما تتناول قضايا الصحة والأسرة من خلال برامج مميزة يقدمها نخبة من الإعلاميين المختصين، بأعلى جودة ووضوح في الصورة بإستخدم أحدث التقنيات والأجهزة لتقديم بث مباشر مستقر وبدون تقطيع.

تردد قناة cbc سفرة على النايل سات 2023

اسم القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11785

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل التصحيح: 5\6

جودة القناة: HD عالية الجودة

تردد قناة cbc سفرة عرب سات 2023

اسم القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 11390

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل التصحيح: 3\4

جودة القناة: HD عالية الجودة

خطوات استقبال تردد قناة cbc سفرة الجديد

اضغط على زر القائمة (Menu) على جهاز الريسيفر بإستخدام الريموت كونترول.

ابحث عن خيار “تثبيت” أو “ضبط” (Installation) في قائمة الإعدادات.

في القائمة التي ستظهر، اختر “تثبيت يدوي” أو “Manual Installation”.

اختر قائمة الأقمار الصناعية (Satellite List) واختر قمر النايل سات (Nile Sat).

ادخل التردد الصحيح لقناة سي بي سي سفرة الجديد واضغط على زر “موافق” أو “OK”.

ستحتاج إلى ضبط معلومات أخرى مثل عامل الترميز واستقطاب القمر ومعدل الترميز.

اضغط على زر “حفظ” أو “Save”.

سيبدأ جهاز الرسيفر في البحث عن التردد الجديد وسيقوم بحفظه تلقائياً.

بعد انتهاء البحث، ستظهر قناة سي بي سي سفرة في قائمة القنوات المتاحة على جهاز الرسيفر.

أهم برامج قناة cbc سفرة