تعرف على مصروفات كلية التكنولوجيا والعلوم الصحية 2024 والاوراق المطلوبة

يبحث عدد كبير من الطلاب واولياء الامور عن مصروفات كلية التكنولوجيا والعلوم الصحية التي تعد من أهم الكليات في مصر خلال السنوات الأخيرة، لما فيها من عدة تخصصات في جميع محافظات الجمهورية، وينتظر طلاب الثانوية العامة خلال الساعات الأخيرة الإعلان عن نتيجة تنسيق الجامعات وبدأ الكثير من الطلاب في البحث عن قيمة مصروفات كلية التكنولوجيا والعلوم الصحية، التي أصبحت محور اهتمام عدد كبير من الطلاب .

مصروفات كلية التكنولوجيا والعلوم الصحية 2023-2024

مصرفات كلية التكنولوجيا الجامعة الفرنسية 84 ألف جنيه.

أما مصاريف كلية التكنولوجيا جامعة الملك سلمان 89 ألف جنيه.

مصاريف جامعة الدلتا 48 ألف جنيه.

أما عن مصاريف جامعة فاروس 50 ألف جنيه.

مصاريف كلية التكنولوجيا جامعة بدر 65 ألف جنيه.

أما عن مصاريف كلية تكنولوجيا 6 أكتوبر 37 ألف جنيه.

تخصصات كلية التكنولوجيا والعلوم الصحية

يسعى عدد كبير من طلاب الثانوية العامة أن يطلعوا على أهم المعلومات الخاصة بكلية التكنولوجيا التي تعد من أهم الكليات والجامعات والذي يسعى الطالب للالتحاق بها كونها سوف تضمن له وظيفة براتب جيد يبدأ به مشواه المهني، حيث تتضمن الكلية العديد من التخصصات التي يجب على الطالب أن يختار من بينهم بكل دقة وعناية والتي جاءت كالتالي:

تكنولوجيا المختبرات الطبية

تكنولوجيا الأجهزة الطبية الحيوية

تكنولوجيا علوم الأشعة والتصوير الطبي

تكنولوجيا التغذية و سلامة الغذاء

تكنولوجيا صناعة تركيبات الأسنان

تكنولوجيا الرعاية الحرجة و التخدير

تكنولوجيا البصريات

شروط التقديم في كلية التكنولوجيا والعلوم

أن يحصل الطالب على الدرجة التي أعلنت عنها الكلية.

ألا يتخطى سن الطالب 30 عام.

أن يكون الطالب حسن السير والسلوك.

ألا يكون مر على تخرج الطالب من الثانوية العامة أكثر من 10 سنوات .

أن يلتزم الطالب بتقديم الأوراق والمستندات المطلوبة في الموعد المحدد لها.

أن يجتاز الطالب الاختبارات التي أعلنت عنها الكلية .

الاوراق المطلوبة للتقديم في كلية العلوم والتكنولوجيا