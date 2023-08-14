نزلها الآن.. تردد قناة اليرموك الجديد 2023 لمشاهدة جميع المسلسلات التاريخية ومجموعة من ألذ البرامج

قناة اليرموك تأتي كواحدة من القنوات الرئيسية التابعة للمملكة الأردنية الهاشمية، وتتميز بتقديم مجموعة متنوعة من البرامج الإخبارية التي تشمل مختلف جوانب الحياة في الأردن، تغطي هذه البرامج مجموعة واسعة من المواضيع المهمة، بدءًا من الشؤون السياسية وصولاً إلى القضايا الإقتصادية والتوعية التثقيفية والمعرفية، وقد جذبت قناة اليرموك جمهورًا واسعًا من مختلف أنحاء العالم، مما يبرز أهميتها وتأثيرهان هذا الاهتمام الكبير جعل من استقبال تردد قناة اليرموك الجديد Yarmouk TV 2023 على نايل سات وضبطها على الرسيفر موضوعًا ملحًا لدى العديد من المتابعين.

قناة اليرموك

تبرز قناة اليرموك كواحدة من القنوات الفضائية الهامة، حيث تقدم محتوى مميز للمشاهدين بعناية واهتمام فائقين، تعرض القناة مجموعة متنوعة ومشوقة من البرامج، وتركز بشكل خاص على المسلسلات التاريخية والدرامية، بما في ذلك مسلسل قيامة أرطغرل الذي حقق نسبة مشاهدة عالية، تأسست قناة اليرموك عام 2012، وتقدم محتواها من المملكة الأردنية الهاشمية، تمتاز بجودة عالية في الصوت والصورة، حيث تقدم بثًا مستمرًا دون تشويش أو انقطاع، على مدار الساعة ودون فواصل، تبث القناة مجاناً دون الحاجة لإشتراكات، مما جعلها تكسب شهرة كبيرة وجمهور واسع من مختلف أنحاء العالم.

تردد قناة اليرموك على النايل سات 2023

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11678.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: HD.

تردد قناة اليرموك على عرب سات

القمر الصناعي: ArabSat.

التردد: 12678.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة اليرموك على تركسات

القمر الصناعي: TurkSat.

التردد: 11628.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: HD.

تردد قناة اليرموك على أسترا سات

القمر الصناعي: Astra Sat.

التردد: 12692.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: SD.

تردد قناة اليرموك على ياه سات

أسم القناة: Yarmouk TV.

القمر الصناعي: YahSat.

التردد: 12130.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: SD.

برامج قناة اليرموك

من بين البرامج الرائعة التي تُعرض على قناة اليرموك:

برنامج “بلدي”: يجوب العديد من الدول العربية ليستعرض تاريخها وأهم معالمها الثقافية والاقتصادية، مع التركيز على بداياتها وعدد سكانها وأهم نشاطاتها.

برنامج “الأوائل”: يقدمه الإعلامي حسام عواد، حيث يسلط الضوء على شخصيات مميزة ومبدعة في مجالات متعددة، ويستعرض مسيراتهم وإنجازاتهم.

برنامج “استوديو اليرموك”: يُقدمه الإعلامي ينال فريحات، ويتناول قضايا متنوعة ومهمة من خلال حوارات مثيرة ومناقشات شيقة.

برنامج “دين ودنيا”: يُقدمه الدكتور أحمد نوفل، ويتناول مواضيع دينية ودنيوية تهم المشاهدين، من خلال تقديم معلومات ونصائح هامة.

برنامج “أرض الصوان”: يقدم محتوى ثقافي وتراثي يتناول التراث العربي والإسلامي من خلال استعراض تفاصيل وقصص مهمة.

مسلسلات قناة اليرموك 2023

قائمة ببعض المسلسلات التي تُعرض على قناة اليرموك في عام 2023: