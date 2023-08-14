متى دوام المدارس في الأردن 2023 وفقًا لتحديد وزارة التربية والتعليم

تسعى وزارة التربية والتعليم الأدرنية في توفير العديد من الأمور التي تخص الشأن التعليمي مما دفعها للإعلان عن جدول التقويم الدراسي للعام الجديد 2023 رغبةً في تقديم يد العون للطلاب من خلال أتاحت مواعيد الدراسة وأيضًا الأيام الخاصة بالعطلات لكي يستعدون لها بشكل جيد، لذا سنتطرق لتوضيح متى دوام المدارس في الأردن 2023 والمزيد من التفاصيل الآخرى.

متى دوام المدارس في الأردن 2023

يتساءل كافة الطلاب والطالبات داخل الأردن عن موعد بداية الدراسة للعام الجديد رغبةً في الاستعداد التام لها، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم الأردنية أن موعد الدراسة سيكون بتاريخ 20 أغسطس لعام 2023 من الشهر الجاري، ويحتوي جدول التقويم الدراسي على فصلين فقط ويتكون كل فصل دراسي منهم من 16 أسبوع وعقب الإنتهاء من الفصلين يحصلون على العطلة الصيفية.

كيفية الاستعلام عن موعد دوام المدارس الأدرنية

لكي تتمكن من معرفة مواعيد الدوام أو التعرف على كل ما هو جديد يخص شأن العلمية التعليمية داخل الأردن لابد من اتباع الخطوات التي جاءت على النحو التالي وهي:

قم بالذهاب إلى الرابط الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم الأردنية.

انقر على خانة الاستعلام عن ساعات الدوام المدرسي.

اختر طريقة التحقق ثم اختر الرقم المخصص ثم اكتب الكود.

ستظهر لك كافة التفاصيل التي تخص دوام المدارس على حسب الصف الدراسي.

وزارة التربية والتعليم الأدرنية

تعمل الوزارة بشكل مستمر في تقديم يد العون للطلاب والطالبات داخل أراضيها لكي تُمكنهم من استمرار الدراسة دون توقف أو انقطاع، مما دفعها لتوفير رابط خاص بها لكي يكون المرجع الأساسي للطلاب للحصول على كافة المعلومات التي تخص الشأن التعليمي.