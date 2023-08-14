نتائج التوجيهي الاردن 2023.. رابط استخراج نتائج الثانوية العامة في جميع محافظات الأردن عبر الموقع الرسمي للوزارة

نتائج التوجيهي الأردن، لم يتبق سوى ساعات قليلة على إعلان نتائج التوجيهي في جميع محافظات الأردن، بعدما أعلنت وزارة التربية والتعليم الأردنية عن الموعد الرسمي لإعلان النتائج، إضافة إلى أن إعلانها سيكون في مؤتمر صحفي يتم عقده من خلال الوزارة، حتى يتم التواصل مع جميع الأوائل الذين حصلوا على أعلى الدرجات في هذه المرحلة التي تُعد أكثر أهمية، نظرًا لأنها تحدد مستقبلهم الجامعي، وتحديد الكلية الذين يرغبون بالالتحاق بها، مع العلم أن الوزارة بذلت قصارى جهدها في سبيل الانتهاء من جميع الإجراءات الخاصة بالنتيجة، حتى يتمكن جميع الطلبة الذين أدوا الامتحانات من الحصول عليها.

موعد ظهور نتائج التوجيهي

نتائج التوجيهي الأردن، وأوضحت وزارة التربية والتعليم الأردنية، أن النتائج جاءت مبشرة لهذا العام نظرًا لارتفاع نسب النجاح عن العام الماضي، مع العلم أن نتائج الثانوية العامة سيتم الإعلان عنها يوم الأربعاء المقبل 16 أغسطس في تمام الساعة الرابعة مساءً، ليتمكن جميع الطلبة حينها من الحصول على نتيجتهم، والعمل على تقديم اعتراضات عند فتح الباب أمام الطلبة والطالبات، لهذا سنوضح لكم في الفقرة التالية كيفية الحصول على النتيجة.

استخراج نتائج التوجيهي في الأردن 2023

من أجل التعرف على نتائج الثانوية العامة 2023 في جميع محافظات الأردن، يجب عليك اتباع الخطوات التي تتمثل في التالي:-