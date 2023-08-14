مترجعش تندم”.. أسباب توقف بطاقة التموين نهائيا عن صرف العيش والسلع وزارة التموين” توضح

أعلنت وزارة التموين في وقت سابق عن توقف بطاقات التموين لعدد كبير من المواطنين، وذلك بناءً على إجراءات تمت في نهاية عام 2022 لحذف الأسر غير المستحقة من قاعدة بيانات دعم التموين، تم تعليق تقديم الدعم التمويني لبعض الأسر ووقف صرف الخبز والسلع التموينية لهم، بعد أن قامت وزارة التموين بالتحقق الدقيق من استحقاقهم لهذا الدعم، يأتي هذا الإجراء استناداً إلى معايير محددة لضمان تقديم الدعم للمستحقين فقط وتحسين استهداف الفئات الأكثر احتياجاً.

أسباب توقف بطاقة التموين نهائيا

تشمل حالات وقف بطاقات التموين نهائيًا ومنع الأسر من استخدامها لصرف العيش البلدي والسلع التموينية في الحالات التالية:

إذا لم يتم صرف السلع والخبز من بطاقة التموين لمدة 6 أشهر متتالية، سيتم وقفها بشكل نهائي.

إذا تم ضبط بطاقة التموين مرتين متروكة لدى صاحب المخبز البلدي، سيتم إلغاء استخدامها نهائيًا.

في حال ضبط بطاقة التموين مرتين متروكة لدى صاحب منفذ البقال، سيتم وقفها نهائيًا.

بطاقة التموين ستوقف في حال عدم التزام الأسر بتحديث البيانات المرسلة من خلال بونات صرف الخبز.

إلى جانب ذلك سيتم وقف بطاقات التموين للأسر غير المستحقة إذا كانت تمتلك سيارة حديثة أو تحصل على دخل شهري عال.

عقوبة ترك بطاقة التموين لدى المخبز

تتخذ وزارة التموين إجراءات صارمة تجاه المواطن الذي يتم ضبط بطاقته التموينية لدى المخبز أو البقال مرتين، يتضمن هذا الإجراء وقف البطاقة التموينية للفرد، ومنع الأسرة صاحبة البطاقة من الدعم المخصص لها سواء كان ذلك فيما يتعلق بالخبز أو السلع التموينية، وبموجب هذا القرار يُلغى حق الأسرة في المطالبة بإصدار بطاقة تموينية جديدة حتى لو كانوا من الأسر المستحقة أو الأولى بالرعاية.

سبب إيقاف بطاقة التموين

تقدم وزارة التموين والتجارة الداخلية مجموعة من الخدمات الإلكترونية المبسطة للمواطنين من خلال موقع بوابة مصر الرقمية الإلكتروني، من بين هذه الخدمات، يأتي استعلام المواطنين عن حالة بطاقة التموين 2023، وذلك بعد الإجراءات الأخيرة التي قامت بها الوزارة لتحسين وتنظيم منظومة الدعم التمويني، وقد تم إيقاف بطاقات التموين للأسر غير المستحقة للدعم بناءً على تقييم دقيق للبيانات وضمان توجيه الدعم للفئات الحقيقة المحتاجة، هذه الخدمة الإلكترونية تهدف إلى تيسير التواصل وتوفير المعلومات بسرعة ودقة للمواطنين.

الاستعلام عن سبب إيقاف بطاقة التموين 2023

يمكن للمواطنين الذين يرغبون في الاستعلام عن سبب إيقاف بطاقة التموين، القيام بالخطوات التالية عبر بوابة مصر الرقمية: