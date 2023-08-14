عشان لو سافرت اي مكان”.. هل يمكن صرف الخبز على البطاقة التموينية خارج نطاق المحافظة

أكدت مصادر داخل وزارة التموين والتجارة الداخلية على قرار فتح مخابز المحافظات الساحلية لخدمة المصطافين الحاملين لبطاقات التموين خلال فترة المصيف حتى منتصف شهر أغسطس، وأشارت المصادر إلى أن جميع مخابز تلك المناطق ستكون متاحة لصرف الخبز للمصطافين، دون الحاجة للتقييد بمحافظة إصدار بطاقة التموين، هذا الإجراء يهدف إلى توفير سهولة ويسر للمواطنين أثناء قضاء إجازاتهم على الشواطئ، مما يسهم في تسهيل وتسريع عملية الحصول على الخبز.

هل يمكن صرف الخبز من اي محافظه؟

قدمت وزارة التموين والتجارة الداخلية خدمة استثنائية لصرف الخبز المدعم من خلال بطاقات التموين في مناطق ساحلية غير محل إقامة المستفيدين، وتضمن المناطق التي تم توفير خدمة صرف الخبز المدعم بها خارج محل الإقامة تشمل: محافظات الإسكندرية ومطروح وجمصة بالدقهلية، بلطيم بكفر الشيخ، ورأس البر بدمياط، حيث يمكن لحاملي بطاقات التموينية في هذه المحافظات صرف الخبز المدعم من أي مخبز أو منفذ بيع خبز مدعم، بغض النظر عن محل إقامتهم، فيما يستمر صرف المقررات التموينية داخل المحافظة التي ينتمي إليها المستفيد فقط، دون اعتبار للمحافظة التي يمضي فيها فترة عطلته الصيفية.

ضوابط صرف الخبز لحاملي البطاقات

يعد قرار وزارة التموين بفتح صرف الخبز من مخابز المحافظات الساحلية خلال شهور الصيف إجراءً استثنائيًا يتم اتخاذه سنويًا، وهو يهدف إلى تسهيل عملية صرف العيش البلدي للمواطنين أثناء قضاء إجازاتهم في المناطق الساحلية، وتنص ضوابط صرف الخبز لحاملي البطاقات على أن عملية الصرف تتم من المخابز الموجودة في الحي السكني الخاص بصاحب بطاقة التموين، وهذا يشبه العملية التي تُجرى لصرف السلع التموينية من منافذ البقالة التابعة للبطاقة في نفس المحافظة، ويشمل نظام دعم الخبز البلدي ما يقارب 23 مليون بطاقة تموينية، وهو يخدم حوالي 71 مليون مواطن بتقديم 5 أرغفة من العيش البلدي يوميًا لكل فرد، بسعر 5 قروش للرغيف الواحد.