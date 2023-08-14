قوائم كاملة pdf ل اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق عبر وزارة العمل الدفعة ٩ الوجبة الخامسة

إن اسماء المشمولين من أكثر ما يتحدث عنه الكثير من المواطنين داخل العراق وذلك بعدما قامت الحكومة العراقية بإصدار قرار بصرف المساعدات المالية، باعتبارها واحدة من القرارات المهمة التي تجعل المواطنين يشعرون بأنهم على قيد الحياة ومنها فإننا قررنا أن نضع لكم كافة التفاصيل الخاصة بشروط القبول في أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية، وكذلك كيفية الاستعلام عن الأسماء المدرجة في تلك المساعدات الحكومية.

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية وشروطها

نظرا لكون الحكومة العراقية قد أصدرت قرارا بإعلان الوجبة التاسعة من اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية فإننا وجدنا أن الكثير من المواطنين، الذين يرغبون في الحصول على تلك المساعدات يبحثون بضراوة عن كل ما يخصها من تفاصيل وكذلك شروط، حتى يضمنوا أنه يستحقون صرف هذه المنحة.

على أن تتلخص الشروط التي وضعتها الشؤون الاجتماعية العراقية للقبول في منحة الرعاية الاجتماعية الخاصة بأسماء المشمولين في النقاط التالية

لا بد من أن يكون المتقدم من الجنسية العراقية.

ألا يمتلك المتقدم أي تأمين اجتماعي كان أو تأمين صحي.

أن يكون عدد أفراد الأسرة على الأقل 4.

ألا يمتلك المتقدم أي أملاك.

ألا يتجاوز عمر الرجال عن 60 سنة ولا يقل عن 18 سنة.

ألا يكون قد سبق له الحصول على أي دعم اجتماعي.

أن يكون عمر السيدات يتراوح ما بين 15 إلى 55 سنة.

لا بد من أن يكون المتقدم قد سبق له التسجيل في الشؤون الاجتماعية.

خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

رغبة من الحكومة العراقية للتخفيف عن المواطنين الذين هم في حاجة ماسة للحصول على الدعم المقدم لهم من خلال منحة الرعاية الاجتماعية، فإننا وجدنا أن الحكومة قد وضعت خطوات من خلالها يستطيع المواطن الاستعلام عن اسماء المشمولين بكل سهولة وهي كالتالي

يلزم تسجيل الدخول على موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

ثم بعد ذلك يتم التوجه إلى خيار الضغط على منصة مظلتي الوجبة 9 العراق.

بعدها نقوم باختيار الرعاية الاجتماعية.

ثم نضغط على زر أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية.

بعدها نقوم بكتابة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

وأخيرا تأتي الخطوة الضغط على زر الاستعلام.

وهكذا تكون نجحت من معرفة أسماء المشمولين الجدد وكذلك أسماء المستفيدين من هذه المنحة الخاصة بتقديم الدعم للمواطن العراقي، الذي يعاني من الفقر وعدم وجود أموال تكفي لسد احتياجات الأسرة.