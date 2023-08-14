تردد قناة المجد Al_majd الجديد 2023 علك النايل سات بأقوي اشارة وصوت مميز

يبحث المسلمون عن تردد قناة المجد كونها من القنوات التلفزيونية المهمة المتخصصة في عرض المحتوى القرآني على مدار الساعة آناء الليل وأطراف النهار، كما أنها تقوم بعرض القرآن الكريم صوت وصورة مع نخبة من أشهر المشايخ والمرتلين حتى يستطيع جميع المسلمين المشاهدين لهذه القناة من معرفة النطق الصحيح للقرآن الكريم، لذلك وجدنا أنه من الأفضل أن نتعرف معاً على تردد هذه القناة.

تردد قناة المجد

إذا كنت تريد أن تستمع إلى القرآن الكريم بأصوات مميزة وكذلك لا تريد أن ينقطع القرآن من منزلك فهذا يعني أنه عليك أن تتعرف بصورة واضحة على تردد قناة المجد، لا سيما أن هذه القناة تقدم قراءة المصحف كاملا مع نخبة مختلفة من المشايخ على مدار الأربعة وعشرين ساعة، ومن الجدير بالذكر أنه يوجد مئات الخاتمات بصوت مشايخ يتجاوز عددهم الـ 150 قارئا من مختلف بقاع العالم الإسلامي.

على أن يكون تردد هذه القناة عبر النايل سات كالتالي:

القمر الصناعي: نايل سات 7 درجات غرب.

تردد القناة: 11،373.

الاستقطاب: أفقي (H).

تعديل الإشارة: DVB-S2 8PSK.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة المجد العامة

بعدما تعرفنا بشكل واضح على تردد قناة المجد القرآنية التي تقوم بعرض كل ما يخص القرآن الكريم من صوت وصورة وكتابة على شاشة التلفزيون، فإننا قررنا أيضاً أن نعلمكم بتفاصيل أكثر حول تردد قناة المجد العامة التي استطاعت أن تستحوذ على مكانة كبيرة في نفوس المسلمين، سواء كان ذلك داخل مصر أو في مختلف بقاع الوطن العربي.

على أن يكون تردد قناة المجد العامة التي تعرض العديد من البرامج المميزة مثل فضاء المشاهدين وكذلك برنامج موضوع الغلاف وبرنامج قرة عيني على هذا التردد

على نايل سات: التردد 11373 (H)، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5/6، جودة الصورة SD.

على عرب سات: التردد 12476 (V)، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 3/4، جودة الصورة SD.

هذا كل ما يخص تردد قناة المجد سواء كانت القرآنية أو العامة مع تمنياتنا لكم بالمشاهدة الممتعة، التي تجعلكم تنعمون ببعض السكينة والهدوء.