مع رفع زيادة المعاشات والمرتبات لشهر أغسطس .. تعرف على الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة “من هنــا”

يرتفع بحث المواطنين حول معاش تكافل وكرامة، إذ أن الكثير منهم يرغب في معرفة خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة ، فمن المعروف أنه من الممكن أن يستعلم المواطن عنه بشكل إلكتروني من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي، ومن الجدير بالذكر أن هذا المعاش يستمر صرفه، وذلك بشكل دائم، للمواطنين المستفيدين منه، ولكن إن سقط شرط من شروط البرنامج في المواطن المستفيد منه، فإنه لن يحصل على هذا المعاش مرة أخرى.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

يمكنك أن تستعلم عن حالة طلبك ببرنامج تكافل وكرامة، عن طريق السير على الخطوات التالية:

أولًا: اذهب لموقع وزارة التضامن الاجتماعي، بالنقر هنا.

ثانيًا: سجل رقمك القومي.

ثالثًا: اضغط على زر “عرض النتيجة”.

مميزات تكافل وكرامة

لمعاش تكافل وكرامة الكثير من المميزات التي لا تحصى، من ضمنها:

الاستفادة من الدعم المالي.

كذلك يتم إعفاء الطلاب من المصروفات المدرسية.

يتم صرف المصروفات الدراسية التي تتعلق بطفلين فحسب.

بإمكان الأسر المستفيدة من هذا البرنامج، أن تحصل على كشف طبي بشكل مجاني تمامًا.

كذلك أن العلاج يكون مجاني للأسر المستفيدة من معاش تكافل وكرامة.

الحصول على البطاقات الخاصة بالخبز المدعم.

شروط التسجيل في تكافل وكرامة

توجد شروط كثيرة لتلقي معاش تكافل وكرامة، منها: