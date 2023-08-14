هيكبوا بلاش ولاد المحظوظة…. فئات يحق لها تخفيض وعدم دفع تذاكر القطارات كاملة لعام 2023

12 فئة يتم تخفيض تذاكر القطارات فيها قامت هيئة السكك الحديدية خلال السنوات الماضية بتطوير مرفق السكك الحديدية شملت أعمال التطوير خلالها كافة الخطوط، وتكوير أعمال المزلقانات وتحديث أنظمة تشغيلها، فضلًا عن شراء جرارات وقطارات جديدة بالكامل من أجل النهوض بالخدمة المقدمة للمواطن، وللتسهيل على الجمهور في عملية السفر والتنقل، وقامت الهيئة بتقديم تخفيضات وعدة امتيازات خاصة ممنوحة لبعض الفئات المختلفة من الجمهور على تذاكر القطارات بكافة أنواعها سواء المميزة أو المكيفة، وذلك بنسب تخفيضات تبلغ ما بين ٥٠% إلى ١٠٠% من سعر التذكرة.

12 فئة يتم تخفيض تذاكر القطارات لها

تمنح هيئة السكك الحديدية تخفيضات للجمهور من بعض الفئات على تذاكر السفر لمجموعة من الجمهور تصل نسبة التخفيض ما بين ٥٠% إلى ١٠٠% من سعر التذكر وأهم الفئات للمستفيدين من التخفيض هم كما يلي:

الأفراد من المحاربين القدامى والمرافقين لهم تبلع نسبة التخفيض في القطارات العادية 75% .

تبلغ نسبة التخفيض للأفراد العسكريين بالقطارات المكيفة 50%.

أما نسبة تخفيض الأفراد من ضباط الشرطة والجيش تصل إلى 50%.

الأفراد من طلاب الكليات والمعاهد العسكرية تبلغ نسبة الخصم لهم 50%.

الأشخاص من مصابي وأسر شهداء الجيش والثورة تصل نسبة التخفيض لهم 50%.

ذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال من عمر 4 أعوام حتى 10 أعوام تصل نسبة الخصم لهم 50%.

كما يمنح أفراد مرضى السرطان والمرافقين لهم نسبة خصم تصل 100%.

تبلغ تخفيضات الأطفال الصم نسبة 100%.

الخدمات المقدمة للمرضى

أعلنت الهيئة العامة لخطوط السكك الحديد من خلال تقرير قامت بإعلان عنه أنها تقوم بإصدار تصاريح سفر خاصة بمرض الأورام السرطانية مثل الكارت الذكي مبين به كافة البيانات الخاصة بالمريض وصورته الشخصية ، والايصال المرفق المبين به محطات القيام والوصول باللون الأخضر، ويتم استخراج ذلك الكارت الذكي من الإدارة المركزية للتسويق والمبيعات قطاع المسافات الطويلة ليقدمه المريض المصاب في الشباك الخاص بحجز التذاكر وعلى الفور يحصل على تذاكر مجانية تمامًا يمكنه السفر بها من خلال القطارات التابعة لهيئة السكك الحديدية وهى خدمة مقدمة من الهيئة للمرضى المصابين بمرض السرطان بشكل خاص مساهمة من الهيئة في التخفيف عنهم ماليا.