التعليم السعودية: خطوات تغيير الرقم السري منصة مدرستي 1445 .. موقع منصة madrasati.sa

أعلنت وزارة التعليم السعودية على منصة مدرستي التي تعد من أهم المنصات التعليمية التابعة لوزارة التعليم السعودية ، والتي تسعى دائماً على تقديم أفضل الخدمات التعليمية للطالب وولي الأمر للإطلاع على نتائج الطالب ومستواه التعليمي خلال فترة الدراسة، كما تتيح المنصة أيضاً للطالب العديد من الخدمات أبزها سهولة الإطلاع على التدريبات والنماذج الاسترشادية التي أعلنت عنها الوزارة لمساعدة الطلاب، خاصة في ظل الظروف التي شهدتها البلاد خلال أزمة فيروس كورونا المستجد.

خطوات تغيير الرقم السري منصة مدرستي 1445

وخلال الساعات الأخيرة بدأ عدد كبير من الطلاب يبحثون عن خطوات تغيير الرقم السري منصة مدرستي 1445، تزامناً مع بداية العام الدراسي الجديد وحتى يتمكنوا من الإطلاع على المواعيد المقررة والتقديرات الشهرية للطلاب وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية :

الدخول على الموقع الرسمي لـ منصة مدرستي التعليمية.

يجب فتح حساب المستخدم لدى مايكرو سوفت المسجل على المنصة.

يرجى ادخال اسم المستخدم وكلمة السر.

يجب على ولي الأمر الدخول على لوحة التحكم الموجودة في حساب مابكروسوفت.

ثم اضغط على “تغيير كلمة المرور”.

ادخل كلمة السر القديمة.

ثم أعد كتابة كلمة السر الجديدة

بعد ذلك اضغط على “ارسال”.

وبهذا قد تكون انتهين من تغيير كلمة السر لمنصة مدرستي التعليمية على الإنترنت.

طريقة استعادة كلمة السر

كما يبحث عدد كبير من أولياء الأمور عن كلمة السر الخاصة به على منصة مدرستي، والتي يمكنكم الإطلاع عليها من خلال إتباع الخطوات الآتية: