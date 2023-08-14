تردد قناة توم وجيري استقبال ترددات قنوات الأطفال نايل ســات

تردد قناة توم وجيري يهتم الآباء وأولياء الأمور بالبحث عن القنوات الخاصة بالأطفال من أجل تسليتهم ومن أجل الاستفادة من المحتوى المقدم من خلال القناة وتعليمهم بعض الأمور مثل العادات والتقاليد العربية، بجانب قضاء وقت ممتع ومسلي، ومن أهم تلك القنوات قناة توم وجيري وهى أولى القنوات التي تخصصت في بث محتوى خاص بالأطفال ومن أكثر القنوات التي يطلب الأطفال متابعتها، وذلك لما تقدمه من مسلسلات كرتونية للشخصيتين الشهيرتين توم وجيري، حيث تدور أغلب تلك الحلقات حول مواقف مثيرة فيما بين القط توم والفأر جيري تجذب انتباه الأطفال والكبار أيضًا ويجعلها مادة مسلية لهم.

تردد قناة توم وجيري

تقدم قناة توم وجيري محتوى خاص بالأطفال تجعل منها القناة الأولى والمفضلة لديهم ومن أهم ما تقدمه تلك القناة هو مجموعة شيقة من أفلام الكارتون الشهيرة وحلقات لمسلسلات كرتونية يكون أبطالها توم وجيري، بالإضافة إلى بعض مسلسلات الرسوم المتحركة والتي تبث على مدار اليوم، كما تقدم أيضًا المسلسلات والأفلام على مدار اليوم وفي أوقات مختلفة.

تردد قناة توم وجيري ٢٠٢٣

أعلن مجلس إدارة قناة توم وجيري عن تغيير تردد القناة وإعادة بثها من خلال تردد أحدث يسمح لبث الإشارة بشكل أفضل وأقوى وتقنية أعلى وأوضح تسمح بالبث دون تشويش أو انقطاع، وجاء التردد كما يلي، تردد القناة عبر القمر نايل سات هو 11355، عند معدل ترميز 27500، الاستقطاب عمودي، معدل تصحيح الخطأ هو ⅚.

تردد اخر للقناة

التردد هو 12175، و الاستقطاب أفقي، أما معدل الترميز 27500، ومعدل تصحيح الخطأ تلقائي، القمر الصناعي نايل سات.

وبمجرد ضبط القناة من خلال الترددات السابقة فإنه يمكن الاستمتاع ببث إشارة القناة بجودة وتقنية Hd التي تسمح ببث صورة جميلة وصوت واضح نقي بعيدًا عن التشويش والانقطاع، وخدمة بث متميزة تليق بجمهور القناة العريض من الأطفال وأولياء أمورهم المشاركين لأطفالهم ليسعدوا معا بمتابعة ممتعة ووقت سعيد على مدار ٢٤ ساعة من البث المتواصل للقناة لتعرض خلاله أجمل مسلسلات الكارتون والرسوم المتحركة عبر شاشاتها المفضلة لدى الأطفال.