أحيائي=+تطبيقي.. نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023 مقاطعة المثني

بعدما انتهت وزارة التربية والتعليم العراقية من امتحانات السادس الاعدادي، والقيام بتصحيح أوراق الإجابات ورصد الدرجات واعتماد واعلانها في وقت سابق، وتمكن جميع الطلاب وأولياء أمورهم من الاطلاع على النتائج ومعرفة الدرجات التي حصلوا عليها خلال امتحانات عام ٢٠٢٣ من خلال إتاحتها عبر المواقع التابعة للوزارة، وعقب ذلك أعلنت الوزارة عن فتح باب الاعتراضات بدءت من ١٣ أغسطس الجاري وتستمر لمدة 7 أيام، وذلك عن كل الفروع مؤكدة الوزارة بأن قيمة أو رسوم استقبال طلب الاعتراض عن كل مادة ٣ آلاف دينار عراقي.

طريقة تقديم اعتراضات السادس الاعدادي

لتقديم الاعتراض على درجات أي فروع أو أي مادة يرجى من الطالب أو ولي الأمر تقديم الاعتراض عبر الموقع الذي توفره وزارة التربية والتعليم وذلك عن أي مادة غير راضيين عن درجاتها، ويكون في تلك الدرجات أقل مما يستحقون، وتتم عملية تقديم الاعتراض عن طريق الدخول إلى موقع نتائجا التابع لوزارة التعليم العراقية، وملء النموذج الخاص بالاعتراض بدقة وعناية، ويحب أن يشمل كافة التفاصيل المطلوبة بشكل واضح مثل المعلومات الشخصية الخاصة بالطالب ورقم الجلوس واسم المدرسة، وعلى المعترض القيام بسداد الرسوم الخاصة بتقديم الاعتراض على أن يتم دفع الرسوم قبل الموعد المحدد، عقب تقديم طلب الاعتراض يجب التأكد من تلقي إشعار يؤكد استلام الاعتراض، ويجب التحقق من ذلك والتأكد من وصول كافة المستندات، عقب تقديم الطلب يرجى متابعة تقديم الاعتراض والحصول على التحديثات اللازمة بشأن الاعتراض، وفي نهاية الأمر يفصل في الاعتراض وقد يحصل الطالب على موافقة على اعتراضه بتغيير بعض النتائج وقد لا تتم الموافقة.

الاستعلام عن نتائج اعتراضات السادس الاعدادي

عقب الانتهاء من تقديم اعتراضات السادس الاعدادي من خلال الموقع الذي اتاحته وزارة التربية العراقية يتعين على الطالب الإنتظار لحين البت في طلب الاعتراض سواء بالرفض أو القبول، وفي حال قبول الاعتراض سيتم إرجاع درجات الطالب وإضافتها للمجموع الكلي، ويمكن الاستعلام عن نتائج اعتراضات السادس الإعدادي من خلال الدخول إلى رابط الوزارة الرسمي والاستلام عن النتائج أو الولوج إلى رابط موقع نتائجنا.